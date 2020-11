10 idées cadeaux de Noël à faire en groupe

La période des fêtes n’est pas de tout repos pour le portefeuille; on fait de bonnes bouffes, on boit de divins alcools et on achète des cadeaux. On voudrait parfois offrir des cadeaux dispendieux à ceux qu’on aime pour leur faire une grosse surprise, mais ce n’est pas adapté à toutes les bourses. Pourquoi ne pas réunir toute la famille pour acheter un gros cadeau de groupe qui fera le bonheur de celui ou celle qui le reçoit? Voici des idées de cadeaux à acheter en «gang».

Thermomix TM6

Cet appareil révolutionnaire offre une expérience culinaire incomparable! D’origine allemande, le Thermomix mélange, pèse, coupe, hache, mijote, pétrit, cuit, met sous vide et guide le cuisinier dans sa recette étape par étape. Il ne se lave pas tout seul, c’est pas mal sa seule limite. Les amateurs de technologie et de cuisine en raffoleront!

2100$, sur thermomix.ca

Lunette de soleil pour homme

Persol est une entreprise italienne qui se spécialise dans la confection de lunettes de soleil et de vue de luxe. Plusieurs personnalités ont d’ailleurs fait connaître la marque, comme l’acteur Steve McQueen. Ce modèle urbain est fait pour l’homme moderne et actif qui allie style et vie active.

360$, chez Newlook

Gyrocopters Pro 6.0 Hoverboard tout terrain

Vous trouvez cet objet dangereux et hésitez à l’offrir à votre ado qui rêve d’en posséder un? Ce modèle est muni d’une technologie anti-chute. Les capteurs gyroscopiques améliorés et sophistiqués font en sorte que l’hoverboard s’aligne automatiquement de sorte que l’équilibre du conducteur ne soit jamais compromis. Faites un heureux cette année!

270$, sur Amazon

Vitamix Ascent 3300

Combien de fois avez-vous entendu votre mère dire qu’elle rêvait d’avoir un Vitamix dans sa cuisine? Quinze, vingt, trente fois? Réalisez son désir et des économies par le fait même, car Vitamix propose des rabais des fêtes à l’heure actuelle. Le A3300 est offert en trois différentes couleurs et est doté d’une force incomparable.

750$ (réduit à 450$), sur vitamix.com

T-shirt Balmain

Toutes les fashionistas seraient aux anges en ouvrant une boîte contenant ce parfait t-shirt Balmain! Ouvert à Paris en 1945 par Pierre Balmain, la Maison de la mode se démarque rapidement par son style ultraféminin, élégant et audacieux. Depuis 2011, c’est le designer Olivier Rousteing qui apporte sa vision moderne à cette Maison qui n’a jamais pris une ride!

418$, chez Simons

Lave-vaisselle Bosch

Cela peut sembler banal comme achat, mais lorsque ça fait un an que vous entendez votre douce moitié se plaindre de la piètre performance du lave-vaisselle et de son bruit infernal, ce cadeau devient la plus belle des surprises! Bosch intègre 18 technologies de réduction sonore, ce qui en fait le lave-vaisselle le plus silencieux qui soit!

780$. Visitez bosch-home.ca pour trouver un détaillant

Établi d’appartement Sjöbergs

Cet établi compact convient aux artisans qui disposent de peu d’espace pour travailler. Dans un grand atelier équipé d’un établi pleine grandeur, il constitue également un établi secondaire idéal. Fait en hêtre européen au fini huilé, il offre une surface de travail de 1 po d’épaisseur qui mesure 42 3/4 po de longueur sur 19 3/4 po de largeur et comporte une ceinture de 2 3/4 po.

680$, sur leevalley.com

Machine espresso automatique Dinamica de De’Longhi

Si le Vitamix fait des envieux, cette machine espresso ne donne pas sa place! Entièrement automatique, elle chauffe en moins de 40 secondes pour vous offrir votre premier cappuccino du matin le plus rapidement possible. Le moulin intégré moud le café à la seconde pour un latté des plus frais. Lait de vache, de coco ou d’avoine, le mousseur peut tout mousser!

1300$ (réduit à 1 000$), sur delonghi.com

Chaise de travail Roland-Saxton

À l’ère du télétravail, le mobilier de bureau gagne en popularité. Ce magnifique fauteuil est fait de bouleau massif et de cuir contrecoll­é. Moderne avec une petite touche vintage, la chaise de travail offre un support optimal pour faire face à toutes les réunions Zoom de la journée!

550$, sur urbanbarn.com

Vélo stationnaire Schwinn AD2 Airdyne

Les amateurs d’activités physiques sont affectés par la fermeture des gymnases. Apportez leur salle d’entrainement à la maison en leur offrant ce vélo stationnaire. Les mouvements synchronisés des bras et des jambes simulent les mouvements naturels du corps humain. L’affichage ACL est facile à lire et indique la vitesse, le nombre de tr/min, la distance, le temps et les calories brûlées. Un de ces cadeaux qui fait plaisir et du bien!

600$, sur canadiantire.ca