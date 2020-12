Six tables de réveillon, six styles

Même si les Fêtes se déroulent en plus petits comités cette année, pas question pour autant de se priver de belles tables de réveillon! Métro vous offre quelques suggestions de Sandrine Leduc, experte dans l’art de la table et copropriétaire de 3 Femmes et 1 Coussin à Montréal.

Table éclectique

Moderne, cette table est l’option la plus tendance, mais aussi la plus funky. C’est d’ailleurs ce choix que Sandrine Leduc conseille le plus souvent à sa clientèle; une table où l’on agence divers motifs et styles pour refléter la variété de nos goûts. Toutefois, pas question d’y mettre n’importe quoi. Les accessoires, les assiettes et les serviettes peuvent être d’un style différent, mais doivent miser sur un même rappel de couleur par exemple. Car si le style général peut se permettre originalité et excentricité, il devra toutefois rester cohérent et réfléchi.

Table festive

Vous avez vécu une année horrible et souhaitez mettre le paquet pour l’oublier le temps d’une soirée? Cette option est pour vous! Chargée, joyeuse et audacieuse, la table festive est l’exact opposé de la table minimaliste, explique Mme Leduc. L’idée ici est d’avoir plein de choses sur la table, et d’en mettre plein la vue. Des bougies, des fleurs, des chandeliers et plusieurs assiettes. C’est le moment de vous faire plaisir en rappelant autant que vous le pouvez l’esprit des Fêtes. Joyeux Noël!

Table minimaliste

Idéale pour les citadins et les adeptes de décoration urbaine, la table minimaliste est chic sans trop d’efforts. Elle peut être d’un ton monochrome et simple, tout en produisant un effet sur les convives. L’idée est d’épurer et de charger la table le moins possible, explique Mme Leduc. Exit les dorures, on garde un verre à vin, un verre à eau, nos assiettes et c’est tout! À la limite, on peut se permettre deux ou trois bougies courtes, mais rien de plus. Cette sobriété créera une atmosphère zen et aérée, qui favorisera un retour à l’essentiel.

Table lumineuse

Pour ceux qui ont besoin d’énergie positive, c’est cette table qu’il faudra choisir! Agréable et élégante, celle-ci mise tout sur la lumière, et donc, sur la verrerie puisque c’est celle-ci qui va se charger de la diffuser. Pour bien faire, on préfère des verres ou des saladiers structurés qui vont aller chercher et magnifier la luminosité. Vous aimez les bougies? Les chandeliers? C’est le moment de vous faire plaisir! «On les allume avant l’arrivée des invités, conseille Mme Leduc. Ça change tout de suite l’atmosphère.»

Table rustique

Le style rustique est une bonne option pour ceux qui possèdent une table en bois à la maison. On la laisse nue, sans nappe, à la merci des regards admiratifs des convives. Mme Leduc conseille d’y poser des verres sur pied, épais et structurés, ou d’opter pour de la vaisselle artisanale et des serviettes de table en lin. Cela accentuera le côté brut et authentique de la table. Très chaleureuse, celle-ci véhicule des sensations délicieuses : confort, tranquillité, retour aux sources. Autant vous dire qu’on en a bien besoin après cette année mouvementée!

Table champêtre

La table champêtre fait écho aux délices européens; du sud de la France à la Toscane. Idéale pour les amoureux de la nature et des voyages, cette table mise sur des verreries et autres accessoires qui renvoient aux champs et à la terre. Un peu de feuillage, placé au milieu ou un bouquet de fleurs feront remonter des parfums de campagne aux narines des convives. Pour les couleurs, on opte pour du vert et du beige, indique Sandrine Leduc. «Et peut-être un vieux rose pas trop prononcé», pour la discrète touche finale.

L’art de la table, une expérience multisensorielle

Pour Thierry Pelven, ancien gérant de l’Europea à Montréal et professeur à l’ITHQ, c’est «l’expérience multisensorielle» que l’on propose à ses invités qui fait toute la différence.

Selon celui qui a travaillé dans les plus grands palaces de Paris, une réception n’est réussie que si l’on a su provoquer une émotion et un état d’esprit particuliers chez nos invités. Et ce, en stimulant non seulement la vue (avec une belle table), mais également l’odorat et l’ouïe.

Alors, posez-vous la question : quelles émotions souhaitez-vous provoquer chez vos invités?

Ensuite, choisissez scrupuleusement la dimension olfactive qui saura séduire vos convives. Écorces de clémentines, notes d’épices, odeurs de cheminées ou de sapin.

Finalement, accordez les couleurs et les odeurs avec… de la bonne musique! Que vous optiez pour le raffinement du jazz ou bien les gros sons des cloches de la musique de Noël, l’idée est de théâtraliser votre réception en développant tout au long du repas ce que M. Pelven appelle «une thématique émotive». À vous de jouer!