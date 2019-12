Des gîtes insolites où séjourner cet hiver

Isolés dans la nature, ces refuges inusités sont des destinations de choix pour apprécier le calme et prendre un grand bol d’air. Ils sont tous écoresponsables et dotés du confort nécessaire pour déconnecter du quotidien et se reposer après une journée passée sur les pentes.

Le chalet perché

Plus rudimentaire que le chalet, la cabane construite dans un arbre est l’endroit idéal pour renouer avec ses penchants de Robinson Crusoé, sans toutefois oublier de se prélasser. Ainsi perché, on oublie toutes les contraintes du quotidien, et seules les activités de plein air viennent interrompre notre oisiveté. Toutes offrent une vue exceptionnelle sur la nature.

Kabania, 2244, chemin du Grand-Duc, à Notre-Dame-de-la-Merci

La yourte

La yourte est une tente circulaire composée d’une pièce unique et surplombée d’un puits de lumière qui la rend particulièrement conviviale. Aux refuges de Carole et Sylvain, toutes sont équipées d’un poêle à bois, d’une cuisine et d’un mobilier confortable. On s’y réunit pour le plaisir de vivre tous ensemble au même rythme.

Les refuges de Carole et Sylvain, 612, chemin du Lac-Hénault Nord, à Mandeville

Le tipi

Dissimulés à l’orée de la forêt, aux abords d’un lac paisible, les tipis Amishk sont des planques pratiques pour contempler la nature. Abris coniques au confort rudimentaire, ils sont chauffés grâce à un poêle à bois, et leurs fines toiles de protection laissent entrer tous les bruits environnants. Chacun y laisse vaquer son sens de l’observation et son imagination!

Amishk, 3025, 8e Rang Est, à Saint-Calixte

La bulle

Les bulles douillettes des Pieds sur terre sont la destination parfaite pour une escapade en amoureux, coupés du monde, avec la Voie lactée pour seul horizon. Bien chauffées, elles sont toutes munies d’un jacuzzi, reliées à une petite cabane abritant une cuisine et des sanitaires et parfaitement isolées pour plus d’intimité. De quoi passer une nuit magique, les pieds bien au chaud.

Les pieds sur Terre, 3160, 6e Rang, à Saint-Calixte