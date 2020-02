Du plaisir pour tous, beau temps, mauvais temps

Besoin d’inspiration pour profiter de la semaine de relâche en famille, quelle que soit l’humeur de Dame Nature? Voici quelques suggestions de sorties qui plairont à tous!

Québec: du fun dans la capitale

Québec déroule son tapis blanc pour la semaine de relâche avec une foule d’activités destinées aux enfants. Glissades au pied du château Frontenac, patinage sur la place d’Youville, parcours artistique dans la vieille ville: toute la famille y trouve son compte! Pour se réchauffer, on ira au Festival du cinéma en famille de Québec, qui présentera 22 films dans différentes salles noires de la ville, du 29 février au 8 mars.

Parcs de Montréal: tous au parc!

Ski de fond, glissades, raquette, parcours à obstacles, promenades en traineau à chiens ou en fatbike, yoga et balades en carriole seront proposés sur les dizaines de kilomètres de sentiers des parcs-nature de Montréal pendant la relâche. Cette programmation excitante est à consulter sur le site guepe.qc.ca, qui propose également quelques places pour des camps de jour en plein air.

On va jouer à l’extérieur…

Ski, planche à neige, glissades, trottinette des neiges, raquette… Lorsque les conditions sont favorables, les sports d’hiver sont tout indiqués pour divertir petits et grands durant la relâche. L’état des sentiers laisse à désirer en raison d’un redoux? Équipez-vous de crampons pour explorer les bois en toute sécurité. Par ailleurs, vous pourriez faire l’expérience des parcs d’hébertisme aérien ou des parcours de via ferrata dans un paysage blanc, ou encore, visiter un zoo pour admirer à loisir une foule d’animaux qui, en cette saison, n’ont pas à se cacher pour échapper à la chaleur. Renseignez-vous également sur les fêtes et les festivals qui se tiennent dans votre région!

.. ou «cocooner» à l’intérieur!

Si la météo n’est pas de votre côté, allez stimuler vos neurones dans un jeu d’évasion ou un musée, vous détendre au cinéma ou à la bibliothèque ou vivre des sensations fortes dans un simulateur de chute libre ou au cours d’une séance de lasertag. Envie de vous dégourdir les jambes? Louez un terrain de badminton ou de tennis, disputez une partie de quilles ou profitez des périodes de patinage libre dans un aréna près de chez vous. Centres d’amusement, magasins, restaurants, cafés ludiques, minigolfs, piscines et parcs aquatiques intérieurs sont d’autres options intéressantes. Enfin, vous pouvez assister à un spectacle (humour, chanson, théâtre, etc.) ou à un match sportif.

Grande bibliothèque: lire et se détendre

Des activités variées seront proposées tout au long de la semaine de relâche dans l’Espace Jeunes de la bibliothèque, de la lecture de contes pour les tout-petits au tournoi de jeux vidéo pour les plus grands. Des jeux de société seront disponibles et des films seront projetés, notamment Histoire de jouets 4 (le maïs soufflé est offert). Une bonne idée de sortie pour les journées de grand froid et de tempête!

Place des Arts: spectacle magique

Pour mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes, la Place des Arts a concocté un spectacle mêlant danse et chanson. Le trésor saura réveiller l’enfant qui est en chacun grâce à une mise en scène ludique et imaginative. En parallèle, des activités gratuites seront offertes dans l’espace souterrain public de la Place des Arts, comme une chasse au trésor. Du 4 au 7 mars, à la Place des Arts de Montréal.

Musées québécois: 10 endroits à visiter

1. Biophare (Sorel-Tracy)

Allez à la rencontre de la faune et de la flore du lac Saint-Pierre tout en traversant les époques grâce à la thématique de l’eau.

2. Centre des sciences de Montréal

Réfléchir, expérimenter, manipuler… Explorez l’univers des sciences et des technologies dans un environnement hautement stimulant!

3. Électrium (Sainte-Julie)

Démystifiez l’électricité de façon ludique, des champs magnétiques à l’anguille électrique, en passant par la foudre!

4. Musée Armand-Frappier (Laval)

Si la santé humaine vous fascine, vous adorerez les activités en laboratoire que vous réservent les animateurs scientifiques du musée!

5. Musée de la civilisation (Québec)

Illusions d’optique, obscurité totale, objets cachés… Observer. L’expo qui déroute! met vos sens à l’épreuve.

6. Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Découvrez des centaines d’animaux naturalisés ou vivez l’évolution des paysages au cours d’une expérience multimédia unique.

7. Musée des Abénakis (Odanak)

Ouvrez vos horizons et imprégnez-vous de la richesse culturelle et spirituelle de cette Première Nation millénaire.

8. Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Apprenez-en plus sur la géologie, la minéralogie et le travail des mineurs qui ont forgé la région.

9. Musée POP (Trois-Rivières)

Plongez dans la culture québécoise avec l’exposition Attache ta tuque!, qui propose également un volet jeunesse.

10. Pulperie de Chicoutimi

Faites une incursion interactive dans l’histoire locale de la traite des fourrures et de l’industrie papetière.