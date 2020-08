Naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, de Québec vers Cap-à-l’Aigle

On retrouve Marcel Bouchard pour une aventure maritime sur le fleuve Saint-Laurent. On quitte la toujours belle Ville de Québec pour se diriger vers Cap-à-l’Aigle, dans l’Est de la ville de La Malbaie.

Le fleuve, un environnement difficile

Peu de gens le savent, mais le fleuve Saint-Laurent est la 2e voie maritime la plus difficile à naviguer au monde.

Non seulement parce que ses courants changent constamment et qu’il est composé de plusieurs bancs de sable, mais également à cause de tout le trafic commercial qui s’y fait.

Par contre, si vous avez la chance d’être accompagné d’un expert, ça vaut absolument la peine, puisque c’est tellement beau.

Les paysages de Québec en direction de Cap-à-l’Aigle

En quittant la Capitale nationale, on jette un dernier coup d’œil vers elle, parce qu’il vaut mieux bien en profiter.

Bientôt, une fois arrivé à la pointe est de l’Île d’Orléans, le bateau ne se promènera plus, il naviguera, carrément.

On aperçoit d’abord le village de Château-Richer, puis on dépasse Cap-Tourmente pour voguer le long de la côte et son relief qui n’a pas de prix. Définitivement, c’est grandiose, toute cette nature.

On approche de Baie-Saint-Paul, juste en face de la bucolique Isle-aux-Coudres. On a d’ailleurs la chance de croiser le traversier qui fait l’aller-retour plusieurs fois par jour depuis Saint-Joseph-de-la-Rive.

On passe à côté de la baie de Saint-Irénée où se trouve une magnifique plage, très populaire et appréciée lors des temps chauds et des canicules.

Finalement, on aperçoit l’imposant Manoir Richelieu, qui nous fait un clin d’œil pour nous dire qu’on navigue sur une mer d’huile et qu’on doit en profiter!

