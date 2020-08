L’hébergement insolite de Québec qui vous fait vivre comme les Premières Nations

À moins de 30 minutes de Québec se trouve le site traditionnel huron Wendake dans lequel on peut passer une nuit dans une maison longue traditionnelle amérindienne. Une immersion à faire en famille pour vivre comme les premières nations le faisaient avant l’arrivée des Européens en 1534.

C’est quoi une maison longue traditionnelle amérindienne?

Une maison longue est construite entièrement de bois et d’écorce et est typique du peuple iroquoien. Elle est aussi ceinturée par une palissade faite de troncs d’arbre. La maison est chauffée par trois feux et est un symbole de famille et d’hospitalité.

Une immersion dans la culture des Premières Nations

En plus d’y passer la nuit, vous vivez une expérience d’immersion au rythme des mythes et légendes racontées par le gardien du feu qui prendra aussi soin de vos rêves. Et tout ça accompagné de thé du Labrador!

Et pour les commodités modernes? On vous rassure, quand vous passez la nuit dans la maison longue, vous avez aussi accès à une chambre de notre siècle à l’Hôtel-Musée des Premières Nations juste à côté.

Une fois sur place, assurez-vous de visiter le Musée huron-wendat qui montre une rare collection qui met la richesse culturelle et le savoir-faire des Hurons-Wendat à l’avant.

Pour une idée des coûts, l’expérience en famille de 2 adultes, 2 enfants, est offerte à partir de 750$ pour la famille pour une nuit.

Photos: tourismewendake.ca