Comment laver ses vêtements en camping ou sur la route?

Ce n’est pas toujours évident de laver ses vêtements quand on fait une activité de plein air. Les machines à laver dans les blocs sanitaires peuvent coûter cher, et ça c’est encore si on y a accès.

L’idéal, c’est de se munir d’un sac à lessive. C’est une solution peu coûteuse, portative et légère qui dépanne à tout coup.

La version de la compagnie Scrubba est intéressante alors qu’elle peut aussi faire office de sac de transport pour les vêtements.

C’est vraiment facile d’y faire une brassée. Suffit d’y ajouter de l’eau, un peu de savon et une partie de ses vêtements tout en prenant soin de ne pas trop le remplir.

On roule ensuite le tissu pour pouvoir venir attacher ses extrémités, on enlève l’air à l’aide de la valve et on frotte!

Un détergent liquides est à privilégier. C’est aussi possible d’utiliser un détergent en poudre, le processus sera un peu plus long, mais tout aussi efficace.

Le processus est rapide. On parle d’une trentaine de secondes seulement pour un petit lavage, ou de 3 minutes pour un cycle digne d’une machine. Si vous avez des pièces de vêtements plus lourdes comme des pantalons ou un coton ouaté, un bon 3 minutes est conseillé.

Après coup, on rince avec le l’eau douce et on laisse écouler le tout dans la nature. C’est donc aussi bien important de se procurer un savon naturel.

Quand il est vide, le sac Srcubba pèse à peine 142g, donc il ne viendra pas alourdir vos vacances.

Au contraire, il vous permettra d’économiser de l’argent, du temps et de l’eau!

Se procurer un sac à lessive Srcubba en ligne

