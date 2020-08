Un barbecue sur l’eau en un tour de beigne!

Alors que les Québécois sont à la recherche d’activités originales à faire cet été, l’entreprise Top Dopico’s BBQ Donut propose une expérience quelque peu inusitée: se prélasser sur l’eau à bord d’un bateau gonflable en forme de beigne.

L’inspiration

C’est tout à fait par hasard, en 2013, que Rancel Aguila Dopico, le président de top dopico’s, a appris l’existence des BBQ donuts, ces bateaux en forme de beigne possédant une zone centrale de cuisson au barbecue.

«Je possède une entreprise dans le domaine de la ventilation et je désirais vérifier s’il existait un système antipollution pour les barbecues, au Québec, afin d’améliorer mon système en place. C’est lors de cette recherche Google que je suis tombé sur un site web avec une photo d’un BBQ Donut. Je fus immédiatement séduit par ce concept!», explique-t-il.

Rancel Aguila Dopico décidait, quelques mois plus tard, de se lancer dans l’aventure et d’importer cette idée au Québec. À l’été 2018, Top dopico’s BBQ donut voit le jour et opère à la marina de Boucherville ainsi qu’à Pointe-Calumet. À l’été 2019, c’est au tour de Laval de voir les bateaux-beigne faire leur apparition sur leurs eaux.

«Et déjà, nous pensons à d’autres sites ailleurs au Québec, dans l’est du Canada et aux États-Unis. L’histoire ne fait que commencer!», conclut le Rancel Aguila Dopico.

Forfaits

Pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes (6 en période de pandémie), l’entreprise offre une gamme de forfaits adaptés à différents besoins :

Le capitaine #1

Un bateau équipé d’une glacière incluant des glaçons pour tenir les breuvages au froid.

Pour 3 heures : 300$

Pour 6 heures : 500$

Le capitaine #2

Un bateau équipé d’un barbecue au charbon incluant le charbon à la noix de coco.

Pour 3 heures : 325$

Pour 6 heures : 525$

Le capitaine #3

Un bateau équipé d’un barbecue au charbon incluant le charbon à la noix de coco, un chef qui cuisine pour vous, la nourriture et les breuvages non alcoolisés.

Pour 3 heures : 650$

Pour 6 heures : 850$

Fonctionnement

D’abord, il est primordial de désigner un conducteur qui ne consommera pas d’alcool sur le bateau, car oui, l’alcool est permis à bord des BBQ donut. Notre journaliste a d’ailleurs concocté une exquise recette de sangria pour l’occasion. Ce conducteur désigné devra être âgé d’au moins 25 ans et être détenteur d’un permis de conduire. Il recevra une petite formation de dix minutes par un instructeur sur la conduite du bateau-beigne. Par la suite, tous les convives peuvent prendre place et partir à l’aventure.

Les chiens de 15 livres et moins sont admis à bord des BBQ donut.

Où et quand?

En règle générale, le service de location de BBQ donut est offert à Boucherville, à Oka et à Laval. Par contre, avec la pandémie, seulement la succursale de Laval est en activité. Située en bordure de la rivière des Mille-Îles sur un site enchanteur, l’activité permet aux plaisanciers d’observer un univers aquatique où castors, tortues, grenouilles, grand-hérons, poissons, petits oiseaux, canards et outardes se côtoient.

Et pour les plus sportifs, Top dopico Laval propose toutes sortes d’activités! L’emplacement est en effet doté de kayaks, de pédalos, de SUP, de chaloupes, de rabaskas et de canots.