Vivre une expérience de détente ultime au Nation Santé-Spa de Wendake

On retrouve notre Guide plein air Marcel Bouchard le temps d’une activité spéciale 100% détente, celle de sa visite au Nation Santé-Spa de Wendake, des spécialistes dans les soins de massothérapie et soins corporels depuis plus de 10 ans.

Faire des activités extérieures à côtoyer la nature peut aussi être synonyme de légers problèmes musculaires. Quoi de mieux que de se faire dorloter tout en restant dans un paysage naturel à contempler les feuilles qui changent de couleurs?

Une ambiance zen omniprésente

Le Nation Santé-Spa est une entreprise familiale située sur la réserve Huronne-Wendat qui offre plus de 10 techniques de massage et soins et des bains nordiques. On y offre entre autres :

Des massages aromathérapeutiques;

Des services de réflexologie plantaire;

Le drainage lymphatique;

De l’orthothérapie;

L’exfoliation et l’enveloppement corporel;

Des forfaits pour les bassins chauds, saunas secs, et le bassin froid.

Après un bon massage, on peut se diriger vers l’une des salles de détente intérieure ou extérieure pour prolonger son sentiment de plénitude.

L’éclairage est tamisé et coloré, la musique est zen et relaxante, tout pour créer une ambiance détendue!

Ici, les gens vont lentement et discutent sur le bord du feu où dans l’une des salles où la chaleur est sans contredit omniprésente.

C’est une expérience spéciale à vivre été comme hiver, mais la saison automnale possède un je-ne-sais-quoi qui donne particulièrement envie de se prêter au jeu.