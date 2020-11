Les meilleures recettes de grand-mère pour conserver concombres, tomates et betteraves

Certains légumes comme les concombres et tomates ne se congèlent pas. Heureusement, notre Guide jardinage est là pour nous partager les meilleures recettes de grand-mère pour bien les conserver!

La meilleure marinade de « pickles »

Effectivement, les concombres ne se congèlent pas. Cependant, ils font d’excellentes marinades à utiliser sans modération!

Ingrédients :

3 tasses de vinaigre blanc

5 tasses de sucre

1 1/2 c. à thé de graines de céleri

2 c. à thé de graines de moutarde

1/2 c. à thé de curcuma

16 tasses de concombres tranchés

6 oignons tranchés (facultatif)

1/3 tasse de sel à marinade

Cubes de glace

Préparation :

Déposer les tranches de concombres dans un grand bol, saupoudrer de sel à marinade et couvrir de cubes de glace, puis laisser reposer durant 3 heures.

Égoutter les tranches de concombres et les placer dans des pots de style Mason.

Faire bouillir le vinaigre, le sucre et les épices 10 minutes.

Verser avec une louche le liquide chaud sur les tranches de concombres.

Fermer les pots et laisser le tout reposer au moins 1 mois au frigo avant de déguster.

Des betteraves congelées c’est bien, mais marinées c’est mieux

Ingrédients:

5 lbs de betteraves

2 tasses de vinaigre blanc

1/2 tasse d’eau

1 1/2 tasse de sucre

1 c. à soupe de graines de moutarde

1 c. à thé de sel

Congeler les tomates en sauce, en dés ou entières

Pour les congeler entières, notre Guide jardinage retire uniquement le dessus et les pépins. Puis, elle les coupe en prenant soin de conserver la peau et les dépose dans un sac pour le congélateur.

À la cuisson, la peau va se dégager d’elle-même ce qui permet de la retirer facilement, puisqu’elle flotte sur le dessus des jus de cuisson.

Pour les faire en sauce, la technique manuelle est de tailler un x sous la tomate, de les plonger dans l’eau bouillante quelques minutes pour ensuite les déposer dans l’eau glacée. Il faut retirer manuellement la pelure et les pépins, puis faire chauffer à feu moyen jusqu’à ce qu’on obtienne la consistance désirée.

Si on a la chance de posséder une épépineuse, c’est certain que ça facilite grandement le travail. Elle retire la pelure et les pépins, et on n’a pas à faire bouillir nos tomates pour en retirer la pelure, on peut directement passer à l’étape de la cuisson!

Une chronique signée Mélanie Grégoire de Mjardiner