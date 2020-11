Savourez un repas gastronomique dans le confort d’une chambre d’hôtel

L’Hôtel & Suites Le Dauphin met sur pieds un tout nouveau concept pendant la pandémie, Le resto à la chambre. Il permet un accès exclusif à une chambre le temps d’un repas de son restaurant Globe-Trotter à des clients des quatre coins du Québec, même en zone rouge.

Après avoir lancé une formule spécialement pour héberger les snowbirds qui ne peuvent pas passer l’hiver en Floride cette année, l’hôtel de Drummondville frappe encore avec son originalité.

Effectivement, le concept de restauration du Globe-Trotter est unique en son genre au Centre-du-Québec.

Pour profiter du concept, il faut dépenser un minimum de 65$, taxes et service en sus, en nourriture et boisson.

À ça s’ajoute un montant de 15$ porté à l’addition pour la location et l’entretien de la chambre, selon les mesures exigées par le gouvernement.

Manger dans sa chambre comme au resto

Le concept du resto à la chambre est assez simple : la gastronomie savoureuse et la qualité du service sont transposées de la salle à manger vers des chambres, qui sont quant à elles aménagées comme au restaurant.

Pendant le service, les clients doivent préférablement rester assis. La porte est fermée, mais reste débarrée pour que les serveurs entrent et sortent à leur guise. Ils prennent tout de même la peine de cogner, par respect.

Le concept ressemble au nouveau type de service auquel on a été habitué dans les derniers mois : on nous sert avec le masque et la visière, la bouteille de vin est placée sur la table, mais c’est à nous de faire le service du vin, etc.

À chaque fois un serveur entre et sort, il prend le temps de désinfecter la poignée de porte de la chambre. Les règles sont respectées à 100%, mais on ne se sent pas contraint.

Au contraire, c’est le grand luxe! Le menu est varié, délicieux et les prix sont plus que raisonnables.

On ne vous cachera pas s’être gâté lors de notre test. Au menu, soupe à l’oignon, tartare de bœuf classique, pappardelle à l’effiloché de short ribs de bœuf, roquette et Parmigiano, tarte au sucre du Globe, crème anglaise et petits fruits. Le tout arrosé d’un bon Malbec Argentin!

Y passer la nuit : un petit extra qui vaut la peine

Pour 60$ supplémentaires, on peut prolonger l’expérience et passer la nuit à l’hôtel, dans le confort et l’intimité du Dauphin.

C’est une super idée d’activité à faire en couple ou en famille, surtout si on habite en zone rouge et qu’on en a marre d’être enfermé. On peut vivre cette expérience pour un temps limité les jeudis, vendredis et samedis.

Cependant, attention, parce que tous les clients doivent obligatoirement présenter une pièce d’identité pour prouver qu’ils habitent à la même adresse histoire de respecter la cellule familiale.

