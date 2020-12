Escapades hivernales en Matawinie

Cet hiver, évadez-vous en famille et pratiquez des activités pour renouer avec la nature. La Matawinie, située dans la région de Lanaudière, offre un terrain de jeu immense pour s’adonner aux plaisirs de la saison froide. Entourée de forêts, de rivières et de lacs, la région présente un cadre féérique parsemé de sentiers à explorer. De plus, les entreprises du coin proposent des forfaits d’activités et d’hébergements adaptés aux normes de la santé publique.

Forfaits motoneige

Une des activités les plus pratiquées de la région, c’est assurément la motoneige. Avec des kilomètres de pistes entretenues et de nombreux lacs gelés, la Matawinie est idéale pour cette activité. Mieux vaut par contre partir avec un guide expérimenté afin de profiter en toute sécurité. La compagnie Vivez l’Aventure propose des forfaits variés d’une durée plus ou moins longue, pour les débutants comme pour les plus expérimentés. La location de motoneige et un petit cours de conduite sont aussi offerts. Pour se réchauffer ou se sustenter durant les longs parcours, des haltes ont été prévues.

Hébergement sous la yourte et souper fondue

La Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan de Saint-Michel-des-Saints, accueille les visiteurs qui ont besoin de se réchauffer après leurs activités. Sur le parcours organisé de motoneige, une pause chocolat chaud est proposée à la clientèle qui pourra se réchauffer devant un feu. Pour ceux qui désirent passer la nuit sur place, la pourvoirie propose aux familles de dormir dans sa magnifique yourte laponne chauffée ou encore, dans un de ses chalets aménagés pour l’hiver. Pour ajouter au plaisir, les hôtes offrent un repas de fondues qui sera livré aux clients ayant pris le forfait sous la couette. D’autres activités sont proposées comme la pêche blanche et la randonnée en raquettes artisanales.

Une promenade en traîneau de chiens

Vivez une expérience unique dont l’histoire remonte aux anciens coureurs des bois d’Amérique. Situées à environ 1 heure de Montréal, dans le coin de Rawdon, deux entreprises se spécialisent dans les promenades en traîneau à chiens. La première, Kinadapt, propose de courtes balades pour s’initier à cette activité unique, tandis que la deuxième, Les Aventures Liguoriennes, se spécialisent dans les balades plus longues. Une activité idéale pour ceux qui veulent s’imprégner de la beauté de la nature environnante en apprivoisant des connaissances canines. Cette activité peut se pratiquer avec un guide qui conduit les chiens ou vous permettre vous-même de conduire le traîneau.

Sports de glisse: les favoris de l’hiver!

Parsemée de montagnes et de sentiers, la Matawinie est le lieu propice aux sports de glisse hivernaux. Plusieurs pistes sont aménagées et permettent de s’adonner au ski alpin ou de fond. Pour le ski alpin, 4 stations seront ouvertes bientôt: Val Saint-Côme, La Réserve, Ski Garceau et Ski Montcalm. Pour les amateurs de ski de fond, le Ski Montagne Coupée et le site de l’Abbaye Val-Notre Dame sont des sites enchanteurs prisés des connaisseurs. Pour petits et grands, les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha détiennent les pistes de descente les plus rapides au Québec. Glissez à toute vitesse sur les gros tubes colorés et admirez le paysage!

Forfaits Explore Québec – des rabais de 25% offerts

Pour attirer la clientèle locale, la région a créé cette année un site nommé Bonjournature.ca/forfaits qui permet d’offrir plusieurs activités combinées à des forfaits d’hébergement. La promotion de 25% s’applique sur le choix de deux activités et de deux nuitées pour deux adultes ou une famille. On trouve sur ce site plusieurs options intéressantes qui incluent tout, y compris les repas, dans un cadre sécuritaire et respectant les normes de la santé publique.