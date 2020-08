Un même lien cyclable et quatre arrondissements, la piste du canal de Lachine invite à la découverte de Montréal: son histoire, sa nature insoupçonnée et le bouillonnement de ses quartiers. Sur plus de 14 km, le parcours s’étend du Vieux-Port au parc René-Lévesque, bordant espaces verts, gratte-ciels, lieux historiques et endroits pour casser la croûte.

De Ville-Marie à Lachine, les cyclistes croiseront notamment sur leur route les différentes écluses du canal, le bassin Peel, le marché Atwater et la grue LaSalle-Cooke, un vestige de l’industrialisation de la métropole.

D’importants travaux ont eu lieu afin de mettre à niveau les installations du site historique du Canal-de-Lachine. Parcs Canada a rouvert la portion entre les ponts Lafleur et Angrignon au cours du mois de juillet.

Néanmoins, les adeptes de vélo peuvent profiter des aires de pique-nique ou de la terrasse St-Ambroise pour y siroter une bière ou encore celle du Riverside Saint-Henri avec leurs camions-restaurants.

Nature

Arrivés au bout du trajet, les cyclistes seront récompensés. Le parc René-Lévesque de Lachine offre un point de vue sur le fleuve Saint-Laurent. Cette presqu’île vient confirmer le choix de la piste du canal comme le troisième plus beau circuit urbain au monde par le magazine Times, en 2009.

Le parc contient de nombreuses sculptures d’art contemporain, le long des pistes piétonne et cyclable. Non loin, se trouve le Musée de Lachine qui relate l’histoire de l’arrondissement et du plus vieux bâtiment complet de la métropole, la Maison Le Ber-Le-Moyne.

La piste du canal est ouverte jusqu’à la mi-novembre. La boutique Ma Bicyclette offre un service de location et de réparation de vélos, située près de l’intersection des rues Saint-Patrick et Thomas-Keefer.

Sur l’eau

Il est aussi possible de naviguer sur le canal de Lachine. Des embarcations peuvent être louées telles que des kayaks et des pédalos auprès d’Aventures H2O.

60

En temps normal, sans les détours, les plus aguerris peuvent parcourir la piste du canal de Lachine d’un bout à l’autre en 60 minutes, selon Parcs Canada.