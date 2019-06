Spider-Man et Mysterio: complices devant et derrière l’écran

Spider-Man : Far From Home met en vedette un duo d’acteurs impressionnant formé de Tom Holland (Spider-Man) et de Jake Gyllenhaal (Mysterio). Métro les a rencontrés.

Comment c’était de travailler ensemble? Était-ce amusant?

Tom Holland : C’était difficile, vraiment difficile.

Jake Gyllenhaal : Vraiment…

T.H. : Nous ne sommes pas amis… Je plaisante, nous sommes de bons amis. Une chimie s’est installée dès le début. Tu sais ce qui est véritablement drôle? J’avais entendu dire que Jake était un acteur très méthodique [L’interprétation méthodique est une pratique qui encourage la sincérité et l’émotivité.] Nos personnages sont amis dans le film et la chimie entre nous a été instantanée. Nous sommes devenus amis dès le premier jour. En cours de tournage, j’ai eu un moment de panique parce que je croyais que Jake faisait semblant d’être mon ami puisqu’il est un acteur méthodique.

J.G. : (Rires) Attends! Tu n’as pas compris! Si c’est de l’interprétation méthodique, alors nous sommes vraiment des amis.

«C’est une chance incroyable pour moi de travailler avec un acteur qui m’inspire depuis tant d’années. Ce n’est que du plaisir.» – Tom Holland, à propos de Jake Gyllenhaal

Tom, qu’avez-vous préféré dans le fait d’incarner Spider-Man?

T.H. : C’est un rêve que je caressais depuis l’enfance. Et regardez n’importe quelle entrevue que j’ai faite pour Spider-Man: Homecoming. Lorsqu’on me demandait avec quel acteur j’aimerais travailler, je répondais toujours Jake. J’ai toujours eu un grand respect pour lui et les films qu’il fait. Vous savez, c’est le genre de film qui n’est pas toujours facile à faire, où il faut travailler fort et où il y a beaucoup de pression, mais au final, j’allais au travail et je rentrais à la maison avec le sourire.

J.G. : Mais pour mieux expliquer… Ça s’observe quand on voit Tom faire. Ce n’est pas un simple individu qui possède tous les éléments et une personnalité. J’aurais souhaité que tout le monde puisse être à ma place pour voir son interprétation, parce qu’il y a des moments où il faisait des pirouettes pour entrer en scène. Tom a toutes les qualités. Le physique, le talent d’acteur, l’enthousiasme, l’énergie et la capacité de faire tout plein de choses. Tout ça, pour moi, c’est la raison pour laquelle il est le meilleur Spider-Man. Il est à son mieux en spandex.

T.H. : (Rires) C’est vrai!

Dans les bandes dessinées, Mysterio est l’ennemi de Spider-Man. Jake, avez-vous aimé jouer un antagoniste?

J.G : En fait, il n’est pas méchant…

T.H. : C’est un bon gars, c’est un héros. Nous sommes des amis et nous avons ces pouvoirs de superhéros, c’est assez excitant.

J.G. : Ce n’est pas vraiment ce à quoi vous vous attendez. Ce n’est pas le genre de personnage grandiose que tout le monde connaît. Je pense que c’est le genre où il faut en prendre et en laisser. Ce qui m’intéressait était la relation avec Peter et leur amitié. Il y a vraiment une grande amitié dans ce film.

T.H. : Vrai.

J.G. : C’est ce que j’aime le plus dans tout ça.

Comment était l’expérience de tourner au Royaume-Uni, en Italie et en République tchèque?

T.H. : Incroyable!

J.G. : J’ai apprécié tous les moments dans le processus. À part devoir travailler avec Tom, tout était excellent.

T.H. : (Rires) Je crois que Prague est une des plus belles places que j’ai vues. Nous y avons fait un jeu d’évasion. Apparemment, c’est la chose la plus effrayante à faire en Europe. J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J’ai appris que je serais complètement inutile en situation de crise.

J.G. : Wow, ça ne fait pas très Spider-Man, ça!

T.H. : J’ai sacrifié mon petit frère. Deux fois! Quelqu’un est entré pour nous faire peur et j’ai propulsé mon petit frère vers lui. Nous avons dû déverrouiller un cercueil. Il y avait un corps à l’intérieur que nous devions sortir et il fallait essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Il n’y avait aucun indice! Nous avons décidé que nous devions mettre quelqu’un dans le cercueil et le refermer pour trouver des indices à l’intérieur. Immédiatement, j’ai regardé mon frère et j’ai dit: «Harry, tu es le plus petit.» Ce n’est pas vrai, il est plus grand que moi.

J.G. : Vraiment?

T.H. : Oui, je déteste ça.