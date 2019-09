New York: celui qui visitait les 6 lieux emblématiques de la série «Friends»

Jour J, le dimanche 22 septembre, pour la série Friends qui célébrera les 25 ans de la diffusion de son tout premier épisode sur la chaîne NBC. Au cours des dix saisons, la ville de New York a joué un rôle aussi marquant que Monica et ses amis. Si le Central Perk, le café où les personnages se retrouvent à chaque épisode n’existe pas, six étapes peuvent facilement constituer un itinéraire pour se souvenir de cette série emblématique des années 90.

L’immeuble où se trouve l’appartement de Monica

Les fans de Friends n’ont pas attendu les 25 ans de la série pour partir en pèlerinage dans Greenwich Village, où se trouve l’immeuble de l’appartement de Monica, que l’on aperçoit dans les scènes de transition.

Rappelons tout de même que la série a été tournée dans des studios à Los Angeles. Pour autant, l’immeuble est bien réel et son image a été incrustée au moment de la post-production. Il se trouve à l’angle de la rue de Grove Street et Bedford Street, près de la station de métro Houston Street Station. Pour information, l’appartement de Phoebe ne se trouve qu’à quelques pas, au 5 Morton Street, apartment 14 (même si l’on ne voit jamais l’extérieur dans la série).

Le Museum américain d’histoire naturelle

Voilà un des plus grands musées de New York. Et les plus assidus auront retenu cette étape pour se souvenir du métier de Ross, paléontologue et passionné de dinosaures. Qui plus est, en visitant ce musée, vous ferez d’une pierre deux coups si vous êtes cinéphile puisque le monument a également servi de cadre au scénario de La nuit au musée, dans lequel on aperçoit la façade extérieure.

La fontaine Pulitzer

Qui ne se souvient pas du générique de Friends, de son thème musical entêtant et de cette scène dans laquelle tous les acteurs pataugent dans une fontaine tout habillés? Inutile de prendre en photo toutes les fontaines de New York pour être sûre de tirer la bonne pioche. Elle n’existe pas réellement, mais les producteurs se sont inspirés de la fontaine Pulitzer, située entre les 58e et 59e rues, comme modèle pour le générique. A bon entendeur…

Le Madison Square Garden

Passage obligé d’un séjour à New York, c’est aussi un point de repère du scénario de la série de NBC puisque les acteurs s’y retrouvent pour assister à des matches de basket. Et faut-il rappeler également que Joey est fan de hockey?

Le Washington Square Park

On peut compléter l’itinéraire avec une balade dans le Washington Square Park, où se trouve un Arc de Triomphe miniature, présent dans les scènes de transition. Il s’agit en réalité d’un arc construit en hommage à George Washington. Cet espace bucolique se trouve dans Greenwich Village. Il peut se trouver sur votre chemin si vous prenez le temps de remonter la cinquième avenue. Le Washington Square Park en constitue la fin, tout au sud.

Bloomingdale’s

Tout fan de Friends qui se respecte ne manquera pas la virée shopping qui s’impose au Bloomingdale’s. C’est dans ce grand magasin, appartenant au géant Macy’s, que Rachel décroche un poste de personal shopper. D’ailleurs, à l’occasion de ces 25 ans, l’enseigne propose une réplique du café Le Central Perk, au sein du Studio 59. On y trouve même une reproduction du bureau de Rachel.

Rappelons que, dans le scénario, la fashionista de la série a également travaillé pour la griffe Ralph Lauren. Le designer avait d’ailleurs effectué une apparition dans la sixième saison.