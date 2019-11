Zac Efron rejoint la comédie «King of the Jungle»

Selon The Wrap, Zac Efron, révélé en 2006 par High School Musical, fera partie de la distribution du film King of the Jungle, une comédie sur l’histoire vraie de l’informaticien américain John McAfee. Il remplace Seth Rogen qui était précédemment envisagé pour le même rôle.

King of the Jungle sera réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, le duo derrière I Love You Phillip Morris (2009) et Crazy, Stupid, Love (2011), d’après un script de Scott Alexander et de Larry Karaszewski.

Inspiré d’un article du magazine Wired écrit en 2012 par Joshua Davis, le film racontera l’histoire de John McAfee, le créateur du logiciel anti-virus du même nom, qui est allé s’exiler dans la jungle du Belize en Amérique centrale pour profiter de sa fortune. Le journaliste d’investigation Ari Furman (Zac Efron) accepte d’aller interviewer MacAfee. Mais à son arrivée, il se retrouvera plongé dans la paranoïa grandissante de l’homme d’affaires.

Le casting est en cours pour trouver qui incarnera John McAfee après le départ de Michael Keaton.

STX Films est dans la phase finale des discussions pour acquérir les droits de distribution aux États-Unis. Le tournage devrait commencer début 2020.

Zac Efron a actuellement le vent en poupe après sa performance remarquée dans le thriller Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile de Joe Berlinger, sorti en mai 2019 sur Netflix. Dans ses projets à venir, outre King of the Jungle, il prêtera sa voix à Fred Jones dans Scoob dans le prochain film d’animation consacré à Scooby-Doo.