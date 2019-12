Golden Globes: liste complète des nominations en cinéma

La comédie dramatique Marriage Story portée par Adam Driver et Scarlett Johnsson domine les nominations des 77e Golden Globes grâce à six nominations. Les réalisateurs iconiques Martin Scorsese et Quentin Tarantino suivent avec cinq nominations chacun avec respectivement The Irishman et Once Upon a Time… in Hollywood.

Liste des nommés aux Golden Globes 2020 dans les catégories cinéma:

Meilleur film dramatique

1917 de Sam Mendes

The Irishman de Martin Scorsese

Joker de Todd Phillips

Marriage Story de Noah Baumbach

Les Deux Papes de Fernando Meirelles

Meilleure actrice dans un film dramatique

Cynthia Erivo dans Harriet de Kasi Lemmons

Scarlett Johansson dans Marriage Story de Noah Baumbach

Saoirse Ronan dans Les Filles du docteur March de Greta Gerwig

Charlize Theron dans Scandale de Jay Roach

Renée Zellweger dans Judy de Tom Edge

Meilleur acteur dans un film dramatique

Christian Bale dans Le Mans 66 de James Mangold

Antonio Banderas dans Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar

Adam Driver dans Marriage Story de Noah Baumbach

Joaquin Phoenix dans Joker de Todd Phillips

Jonathan Pryce dans Les Deux Papes de Fernando Meirelles

Meilleure comédie/film musical

Dolemite is My Name de Craig Brewer

Jojo Rabbit de Taika Waititi

À couteaux tirés de Rian Johnson

Once Upon a Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

Rocketman de Dexter Fletcher

Meilleure actrice dans une comédie

Ana de Armas dans À couteaux tirés de Rian Johnson

Awkwafina dans L’Adieu de Lulu Wang

Cate Blanchett dans Bernadette a disparu de Richard Linklater

Beanie Feldstein dans Booksmart de Olivia Wilde

Emma Thompson dans Late Night de Nisha Ganatra

Meilleur acteur dans une comédie

Daniel Craig dans À couteaux tirés de Rian Johnson

Roman Griffin Davis dans Jojo Rabbit de Taika Waititi

Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

Taron Egerton dans Rocketman de Dexter Fletcher

Eddie Murphy dans Dolemite is My Name de Craig Brewer

Meilleur film d’animation

La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck

Dragons 3: Le monde caché de Dean DeBlois

Le Roi Lion de Jon Favreau

Monsieur Link de Chris Butler

Toy Story 4 de Josh Cooley

Meilleur film en langue étrangère

L’Adieu de Lulu Wang (USA)

Les Misérables de Ladj Ly (France)

Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar (Espagne)

Parasite de Bong Joon-ho (Corée du Sud)

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (France)

Meilleur second rôle féminin

Kathy Bates dans Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood

Annette Bening dans The Report de Scott Z. Burns

Laura Dern dans Marriage Story de Noah Baumbach

Jennifer Lopez dans Queens de Lorene Scafaria

Margot Robbie dans Scandale de Jay Roach

Meilleur second rôle masculin

Tom Hanks dans Un ami extraordinaire de Marielle Heller

Anthony Hopkins dans Les Deux Papes de Fernando Meirelles

Al Pacino dans The Irishman de Martin Scorsese

Joe Pesci dans The Irishman de Martin Scorsese

Brad Pitt dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

Meilleur réalisateur

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleur scénario

Noah Baumbach, Marriage Story

Bong Joon-ho, Han Jin Won, Parasite

Anthony McCarten, Les Deux Papes

Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

Steven Zaillian, The Irishman

Meilleure bande originale de film

Alexandre Desplat, Les Filles du docteur March

Hildur Guđnadóttir, Joker

Randy Newman, Marriage Story

Thomas Newman, 1917

Daniel Pemberton, Brooklyn Affairs

Meilleure chanson originale

Beautiful Ghosts – Cats

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman

Into The Unknown – La Reine des neiges 2

Spirit – Le Roi Lion

Stand Up – Harriet