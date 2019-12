Lana Del Rey annonce un nouvel album de poésie

Après le succès de Norman Fuckin Rockwell, l’artiste américaine fera paraître l’année prochain un album de «spoken word», une forme de poésie née aux États-Unis et associée au mouvement des années 1950 de la Beat Generation. L’interprète de Venice Bitch a annoncé la nouvelle via une publication Instagram, où elle précisait que la moitié ses revenus de cet opus reviendra à des organisations amérindiennes. Pitchfork ajoute qu’il sera disponible à partir du 4 janvier 2020.

Lana Del Rey y précise aussi que l’album ne coûtera qu’un dollar: «J’aime l’idée que les pensées sont censées être partagées et qu’elles sont sans inestimables d’une manière ou d’une autre.» Une annonce qui fait suite à celle de la publication d’un recueil signé par la jeune femme.

Son dernier album Norman Fucking Rockwell est sorti cette année, deux ans après Lust for Life. Y figuraient les singles Venice Bitch, Mariners Apartment Complex ainsi que Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it. L’opus est d’ailleurs en lice pour le Grammy de l’album de l’année.