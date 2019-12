Musique: voici les dix albums préférés de nos journalistes en 2019

L’équipe Culture de Métro partage avec vous ses 10 albums favoris de 2019, sans ordre précis.

La mort des étoiles, Les soeurs Boulay

Ce troisième album des sœurs Mélanie et Stéphanie Boulay est sans contredit leur meilleur. D’abord pour ses sublimes textes à la puissante portée sociale, abordant notamment la crise environnementale et l’ère post #MoiAussi. Puis, pour ses arrangements de cordes, qui confèrent une richesse mélodique et une intensité dramatique à l’ensemble.

Marie-Lise Rousseau

L’étrange pays, Jean Leloup

Le roi Ponpon est de retour au sommet avec ce disque dépouillé, enregistré en plein air aux quatre coins du monde. Armé de sa guitare et de magnifiques textes, le chanteur nous fait voyager dans des contrées que seul lui semble capable de façonner. Un grand disque.

Benoit Valois-Nadeau

Wave, Patrick Watson

La délicate musique de Patrick Watson déferle sur nous comme une douce vague de mélancolie. Wave nous fait planer, nous envoyant très loin dans une atmosphère méditative et presque sacrée, grâce à la voix lumineuse de l’artiste montréalais qui délivre ici un sixième album qu’on ne se lassera jamais d’écouter.

Amélie Revert

I Am Easy to Find, The National

Le groupe indé-post-punk de Brooklyn réussit à chaque album l’exploit de se renouveler sans jamais perdre son essence. C’est particulièrement le cas ici, en grande partie grâce aux collaborations d’artistes invités qui apportent leur couleur à l’ensemble, dont le réalisateur invité Mike Mills et une poignée de chanteuses qui marient leurs voix à celle, inoubliable, de Matt Berninger.

Marie-Lise Rousseau

All Mirrors, Angel Olsen

La pop-folk d’Angel Olsen nous a toujours fait frissonner. Cette fois avec All Mirrors, la chanteuse américaine nous fait passer dans une nouvelle dimension, celle où sa musique se fait plus puissante sans rien perdre de son émotion. Son dernier album est sans aucun doute son meilleur.

Amélie Revert

Nul n’est roé en son royaume, Robert Nelson

L’année 2019 aura été fertile pour les membres d’Alaclair ensemble, qui, en plus de sortir un disque surprise en gang, ont à peu près tous présentés des efforts solos convaincants. Le plus réussi est sans aucun celui de Robert Nelson, aussi imaginatif en textes qu’en musique. On y retrouve aussi notre chanson de l’année, MA, un questionnement existentiel et philosophique sur fond de trap.

Benoit Valois-Nadeau

Outro, Emilie Kahn

La douceur a été à la mode en 2019 et la harpiste montréalaise Emilie Kahn a donné le ton avec un deuxième album apaisant malgré ses thèmes assez sérieux merci. Même si ça parle beaucoup de deuil et de rupture, on vous rassure tout de suite, c’est pas du tout déprimant. C’est plutôt une œuvre d’une grande beauté.

Benoit Valois-Nadeau

Amadjar, Tinariwen

Les musiciens touareg nous emmènent à nouveau dans le désert du Sahara avec leur neuvième album Amadjar. Leur blues si spécial, mêlant mélodies traditionnelles et modernes à des textes chantés en tamasheq, est toujours aussi envoûtant. On se souvient de leur concert du 27 septembre, où Tinariwen a littéralement renversé le MTelus.

Amélie Revert

Pays, Philémon Cimon

Pour sa démarche sincère et sa douceur infinie, cette quatrième offrande de l’auteur-compositeur-interprète touche droit au cœur. Pays, c’est un retour aux sources pour l’artiste originaire de la superbe région de Charlevoix. Les 11 magnifiques morceaux de cet album rendent un vibrant et touchant hommage à l’histoire et à la richesse de son coin de pays.

Marie-Lise Rousseau

Felicity, Hologramme

Tantôt atmosphérique, tantôt ludique, Felicity, deuxième album de Clément Leduc, alias Hologramme, est une expérience immersive, qui nous fait pénétrer dans un vaste univers qui dépasse les limites de l’électro. De quoi plaire à tous les amateurs de musique prêt à effectuer un beau voyage.

Benoit Valois-Nadeau