Voici les meilleures séries de 2019 selon nos journalistes

La rédaction de Métro partage avec vous ses 10 séries préférées de 2019, sans ordre précis. Retour sur une année télé pleine d’émotions.

Game of Thrones

En 2019, après 8 ans de suspens, de surprises, de morts (beaucoup) et d’enjeux politiques, Game of Thrones a fini par tirer sa révérence. Si beaucoup n’ont pas aimé le final de la saga ainsi que la coupe à la hache des arcs narratifs des personnages, les huit saisons de la série ont tout de même marqué l’industrie et participé à la transformation de la télévision telle qu’on la connait aujourd’hui.

Claire Aboudarham

Chernobyl

On a tous déjà entendu parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, mais réalise-t-on à quel point l’URSS (et la planète entière) a frôlé le désastre lors de ces jours cruciaux d’avril 1986? C’est ce que la série en cinq épisodes de HBO parvient à nous faire comprendre grâce à une captivante reconstitution historique qui rend intelligibles les événements, même pour ceux qui ne possèdent pas un doctorat en physique nucléaire.

Benoit Valois-Nadeau

Fleabag

Si la première saison de cette comédie de la plus que géniale Phoebe Waller-Bridge nous avait charmé, la deuxième et dernière nous a totalement renversé! C’est en grande partie grâce à son personnage de femme-en-déroute-mais-diablement-attachante et à l’intrigue qui la lie d’affection au désormais fameux «prêtre sexy». De la grande télé.

Marie-Lise Rousseau

M’entends-tu

Quoi, une série québécoise qui ne se passe pas dans une maison de banlieue ou un loft du Plateau??? Le premier apport de M’entends-tu aura été d’illustrer une réalité qu’on ne voit à peu près jamais au petit écran, celui de la petite pauvreté. Mieux, la série écrite par Florence Longpré nous aura fait connaître une palette de personnages à la fois hilarants et attachants. En attendant la deuxième saison, prévue pour janvier, la première est disponible en entier sur le site de Télé-Québec.

Benoit Valois-Nadeau

True Detective

Les attentes étaient élevées après l’oubliable deuxième saison des Vrais détectives. Si cette troisième mouture n’atteint pas les sommets du premier chapitre mettant en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelson, elle vaut quand même le détour. Surtout en raison de la performance exceptionnelle de Mahershala Ali, superbe dans la peau d’un détective hanté par une disparition inexpliquée.

Benoit Valois-Nadeau

Big Little Lies

On n’avait rarement eu aussi hâte de partager un si lourd secret avec les protagonistes de la série produite par Jean-Marc Vallée. Après de longs mois d’attente, la saison 2 de Big Little Lies a tenu toutes ses promesses, nous laissant pantois devant notre écran. De plus, le casting éblouissant a cette année été rejoint par une Meryl Streep glaçante et acerbe.

Amélie Revert

Fourchette

Sarah, alias Fourchette, a laissé son copain. Au fil des épisodes de cette formidable web-série, la jeune écrivaine au cœur brisé apprendre à tourner la page, mais surtout à s’aimer. Sarah-Maude Beauchesne a adapté à l’écran son blogue Les fourchettes avec intelligence et sensibilité. En plus, elle brille dans le rôle principal! À regarder en buvant une coupe de rouge léger.

Marie-Lise Rousseau

L’âge adulte

La troisième et dernière saison de cette inventive et primée série web est sans contredit la meilleure. Tout y est: l’intrigue familiale invraisemblable mais plausible, les répliques absurdes, le rythme saccadé du montage, le ton décalé des dialogues… Le tandem formé de Guillaume Lambert à l’écriture et de Guillaume Lonergan à la réalisation conclut avec brio cette œuvre singulière et originale.

Marie-Lise Rousseau

After Life

Pleure-t-on de rire ou pleure-t-on de tristesse? Cette minisérie aussi hilarante qu’émouvante, signée Ricky Gervais, nous fait vivre toutes ces émotions en abordant audacieusement des thèmes graves comme le deuil, la dépression et la mort. Dans le rôle d’un journaliste régional veuf totalement cynique et désabusé, l’animateur des prochains Golden Globes est phénoménal.

Marie-Lise Rousseau

Chef’s table

La série documentaire de Netflix hyper léchée était de retour pour sa sixième saison en 2019. Cette année, les spectateurs ont pu découvrir les portraits de quatre nouveaux grands chefs, et ce qui rend leur gastronomie si singulière. Coup de projecteur sur la cuisine du Sud des États-Unis avec Mashama Bailey et Sean Brock. Une expérience qui donne l’eau à la bouche.

Amélie Revert