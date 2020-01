«World Travel», dernier ouvrage d’Anthony Bourdain sortira en octobre

Le défunt chef et présentateur télé travaillait sur l’écriture de son World Travel: An Irreverent Guide au moment de son suicide en juin 2018.

C’est Laurie Woolever, l’assistante de longue date du chef et la co-auteure d’Appetites, qui a terminé ce guide de voyages qui compile «les conseils essentiels sur comment se rendre [dans les villes], que manger, où rester et, dans certains cas, ce qu’il faut éviter.»

World Travel: An Irreverent Guide devrait présenter aux lecteurs quelques-unes des villes préférées du chef comme Buenos Aires, Oman, Borneo, Paris, Shanghai et sa ville natale de New York.

L’ouvrage comprendra aussi des essais des proches de Bourdain, sa famille, ses collègues et ses amis. Il incluera aussi «un guide des meilleures adresses les plus abordables de Chicago par le légendaire producteur de musique Steve Albini.»

«J’ai été heureuse et honorée de concevoir un ouvrage qui comprend des histoires émanant de ses proches et ses collègues. J’ai eu la chance de travailler étroitement avec Tony, et je suis si heureuse de pouvoir partager ses réflexions et ses pensées sur le monde et sa manière qu’il le percevait dans ce guide», a commenté Laurie Woolever dans un communiqué.

Chaque chapitre de World Travel: An Irreverent Guide sera illustré par le dessinateur Tony Millionaire (de Maakies et Sock Monkey), auquel on doit aussi la couverture sur laquelle on aperçoit Bourdain à la terrasse d’un café parisien.

World Travel: An Irreverent Guide arrivera plus d’une année après l’ouvrage «Anthony Bourdain Remembered», dans lequel CNN avait compilé des hommages et des photographies à la mémoire du défunt chef et présentateur de l’émission Parts Unknown. Ce recueil comprend des contributions de différents chefs, journalistes, réalisateurs, musiciens et célébrités inspirés par Bourdain, dont Barack Obama, Eric Ripert, Jill Filipovic, Ken Burns, Questlove et José Andrés.

World Travel: An Irreverent Guide paraîtra en anglais le 13 octobre chez HarperCollins’ Ecco, les pré-commandes sont ouvertes.