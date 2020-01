Marie Brassard, Louise Lecavalier et Peter Brook au programme du FTA

Pour sa quatorzième édition, le Festival TransAmériques (FTA) mettra notamment à l’honneur deux artistes québécoises de renom, Marie Brassard et Louise Lecavalier. Le légendaire metteur en scène britannique Peter Brook sera aussi présent.

Les festivals d’été commencent à dévoiler leur programmation, et c’était au tour du FTA ce lundi.

Les amateurs de danse et de théâtre contemporains se réjouiront donc du retour des québécoises Marie Brassard et Louise Lecavalier au festival.

Marrie Brassard présentera du 30 mai au 2 juin sa nouvelle création, Violence, à l’usine C. Il s’agit d’un projet ambitieux pour la metteur en scène fascinée par le Japon. Celui-ci aborde et mêle création et destruction, «dans un onirisme technologique raffiné, la menace humaine et celle de la nature se confondent à travers une succession de paysages crépusculaires».

La chorégraphe et danseuse Louise Lecavalier signe avec Stations, une oeuvre en solo, «une vertigineuse odyssée en quête de sa propre vérité». Les représentations auront lieu du 20 au 27 mai, également à l’Usine C.

Peter Brook au FTA

Après 20 ans d’absence, 2020 marque le retour du grand Peter Brook au FTA. Pour Why?, «un spectacle aux allures testamentaires». L’homme de théâtre a collaboré avec Marie-Hélène Estienne. Une pièce à découvrir du 21 au 23 mai au Monument-National.

Enfin, deux autres spectacles de danse ont aussi été annoncés au FTA ce lundi: Romances inciertos, un autre Orlando de François Chaignaud et Nino Laisné, ainsi que Requiem pour L. de Fabrizio Cassol et Alain Platel. Leurs représentations auront lieu respectivement le 25 mai au Monument-National et du 26 au 28 mai à la Place des Arts.

Il faudra cependant attendre le mardi 17 mars pour connaître la programmation complète et se procurer les forfaits. Les billets vendus à l’unité sont quant à eux disponibles dès à présent.

Le FTA se déroulera du 20 mai au 3 juin prochain.