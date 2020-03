Des concerts en ligne pour égayer son confinement

À l’heure du confinement, les artistes se mettent en quatre et nous présentent des concerts en ligne pour égayer nos journées!

Harry Styles Même si les distances de sécurité ne sont pas vraiment respectées, difficile de ne pas pardonner Harry Styles, qui dans le cadre du Tiny Desk Concert de NPR (National Public Radio, la radio publique américaine) a interprété plusieurs titres de son dernier album Fine Lines, comme Cherry ou Adore You. Entre quelques morceaux, il explique aussi le processus créatif de ses chansons. Chris Martin Le leader de Coldplay met aussi la main à la pâte en lançant Together, At Home, une série de concerts à regarder depuis chez soi. Lors d’une courte vidéo, il a donné de la voix sur les morceaux A Sky Full of Stars, Trouble, Viva La Vida, Yellow, ou encore Life On Mars de David Bowie. Il a précisé que John Legend serait le deuxième artiste à se produire dans le cadre de cette campagne de concerts lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé et Global Citizen. Cette série de concerts virtuels entend «promouvoir l’unité au sein des protocoles de distanciation sociale et de confinement de la pandémie COVID-19». L’OMS a aussi lancé une campagne pour rassembler 675 millions de dollars au mois d’avril afin d’apaiser les pertes financières liées à la pandémie de COVID-19. Neil Young Young a pris ses fans par surprise quand il a annoncé qu’il diffuserait des concerts intimes depuis son domicile, avec sa femme et l’actrice de Blade Runner, Daryl Hannah, en tant que caméraman. Dernièrement, le musicien a donné de la voix pour un concert de soutien virtuel au profit du candidat américain Bernie Sanders. Thank you Neil Young and @dhlovelife #NotMeUs pic.twitter.com/SUhIJvbtmU — People for Bernie (@People4Bernie) March 16, 2020

Christine and The Queens

La Française est aussi de la partie, et invite via le mot dièse #ensembleàlamaison à assister aux rendez-vous qu’elle donnera tous les jours à 18h. La musicienne a, pour sa part, chanter quelques titres de son dernier projet La Vita Nuova paru à la fin du mois de février dernier.

Bono

Le leader du groupe irlandais U2 vient dévoiler le single Let Your Love Be Known. Dans la légende de la vidéo postée sur Facebook et Instagram on peut lire: «Pour les Italiens qui m’ont inspiré… pour les Irlandais… pour qui que ce soit, qui en ce jour de la Saint-Patrick est dans une situation difficile(…). Pour les médecins, les infirmières, les soignants qui sont en première ligne, c’est pour vous que nous chantons.»

DJ Snake

Enfin, difficile de ne pas citer la publication du Français DJ Snake, qui pendant ses heures de confinement a samplé la rappeuse Cardi B, pour un résultat splendide.

Bonus: l’Opéra de Paris

L’Opéra de Paris pense également aux Français et aux autres citoyens du monde bloqués chez eux lors de cette période de confinement. La maison française met à disposition certains de ses spectacles, gratuitement, et dans leur intégralité, sur son site. À ne pas rater!