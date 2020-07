Dénonciation: le bassiste de Simple Plan quitte le groupe

David Desrosiers, bassiste du groupe pop punk montréalais Simple Plan, a annoncé vendredi qu’il quittait le groupe.

Visé par des allégations d’inconduite sur les réseaux sociaux, le musicien a présenté ses excuses dans un message publié sur Instagram.

«Des déclarations publiques récentes m’ont fait reconnaître que certaines interactions que j’ai eues avec des femmes leur ont causé du tort», a-t-il écrit.

«J’ai donc pris la décision de me retirer du groupe et d’aller chercher de l’aide professionnelle afin de m’éduquer et d’agir de façon appropriée à l’avenir. Je suis vraiment désolé pour le tort que j’ai causé à ces femmes.»

David Desrosiers fait partie de Simple Plan depuis 2000.

Le groupe a aussi réagi via les réseaux sociaux, présentant ses excuses «les plus profondes aux femmes qui ont été blessées par ses actions» et «aux fans déçues de cette situation regrettable».

«En tant que groupe, nous prendrons le temps de faire une pause, réfléchir et mettre en place des lignes directrices afin d’éviter que de telles situations se reproduisent», peut-on lire sur le compte Instagram du groupe.

Vague de dénonciations

David Desrosiers est le troisième artiste québécois en deux jours se retirer temporairement en raison d’allégations d’inconduite à son endroit.

Jeudi, le chanteur Bernard Adamus a présenté ses excuses avant d’annoncer qu’il prenait une pause de sa vie artistique. Dare to Care, sa maison de disques, avait plus tôt rompu ses liens avec lui en raison de comportements inappropriés.

Le président de Dare to Care, Éli Bissonnette, s’est lui-même retiré de la compagnie qu’il a fondée dans la foulée.

Les soeurs Boulay et Coeur de Pirate, des artistes phares de l’entreprise, ont également annoncé couper leurs liens avec l’entreprise.

Plus tôt, l’animatrice et comédienne Maripier Morin a annoncé qu’elle prenait une pause de l’ensemble de ses activités professionnelles à la suite d’allégations d’agression formulées par la chanteuse Safia Nolin.