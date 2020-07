Prix Polaris 2020: Kaytranada et Backxwash sélectionnés dans la courte liste

Les plus récents albums du beatmaker Kaytranada et de la rappeuse Backxwash se sont taillé une place dans la courte liste du prix Polaris 2020.

Les deux Montréalais sont les seuls artistes du Québec à être en lice pour ce prestigieux prix qui récompense le meilleur album canadien de l’année. Aucun album francophone n’a été retenu par le jury.

Leurs albums Bubba et God has Nothing to Do With This Leave Him Out It sont en lice aux côtés des œuvres de Caribou, U.S. Girls, Jessie Reyes, Junia-T, Witch Prophet, nêhiyawak, Pantayo et Lido Pimienta.

En juin, une première sélection, communément nommée la longue liste est sortie. Parmi les 40 albums sélectionnés, une dizaine étaient francophones, dont ceux de Louis-Jean Cormier, Marie-Pier Arthur, Zen Bamboo et Chocolat.

D’ex-lauréats en nomination

Caribou, Kaytranada et Lido Pimienta pourraient remporter leur deuxième Polaris en carrière, ce qui ne s’est jamais vu depuis la création du prix. Ils l’avaient respectivement gagné en 2006, 2016 et 2017.

L’an dernier, la rappeuse Haviah Mighty avait mis la main sur le prestigieux prix pour son album 13th Floor. L’année précédente, c’était au tour du ténor malécite Jeremy Dutcher avec son album Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

Un seul album francophone a remporté le prix Polaris en 15 ans. Il s’agit de Les Chemins de verre de Karkwa.

Le lauréat du prix Polaris 2020 sera dévoilé le 19 octobre lors d’une cérémonie dont la teneur reste à déterminer en raison de la pandémie de COVID-19.

L’artiste qui méritera les honneurs repartira avec une bourse de 50 000$.