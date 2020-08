Zac Efron garde les pieds sur Terre

Zac Efron laisse derrière lui le glamour hollywoodien pour aller explorer des modes de vie sains et durables avec l’expert en bien-être Darin Olien dans la série documentaire Down to Earth with Zac Efron.

Down to Earth cherche à sensibiliser les gens à propos de la protection de la nature. L’alimentation, l’eau et l’énergie sont certains des sujets qui sont mis de l’avant dans cette série qui présente des innovations écologiques autour du monde.

Vous avez voyagé dans le monde entier avant la pandémie. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire cette série?

J’ai toujours été émerveillé par la magie et le mystère de Dame Nature. L’exploration de l’inconnu a toujours été une vraie passion dans ma vie et maintenant plus que jamais, j’ai réalisé combien il était important de prendre soin de notre planète, de nos populations et de tous les êtres vivants avec lesquels nous la partageons.

Faire face à la nature implique-t-il des risques?

La nature est sage. Elle est comme le corps humain: quand quelque chose fait mal ou est mauvais, cela se manifeste sans avertissement. Nous avons parcouru le monde pour trouver de nouvelles perspectives sur des problèmes très anciens.

Quel a été le plus grand défi pendant le tournage?

C’était stimulant et éprouvant, rapide et énergique, mais aussi incroyable d’un point de vue émotionnel. Dans ce voyage, il n’y a eu aucun luxe, aucune attention particulière. Nous avons dû laisser de côté le glamour que vous donne Hollywood. On n’avait pas le temps de voir si on avait l’air bien face aux caméras. Au final, nous avons partagé des expériences réelles.

Comment vivez-vous avec les stéréotypes que les gens ont sur vous?

Je pense que cela a déjà changé. C’est à mon tour de montrer que je suis un acteur au-delà de l’apparence physique. Je pense que nous avons tous des choses «étranges», et que nous avons besoin de cette opportunité pour montrer nos vertus et nos défauts.

Quelle est la meilleure chose que cette profession vous a apportée?

Voyager, rencontrer des gens intéressants et développer ma passion pour le métier d’acteur. J’ai appris à combiner mes préoccupations d’’acteur avec l’être humain que je suis, en corrigeant les erreurs passées pour les ajouter au présent et au futur.