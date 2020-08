Le réalisateur John Carpenter sera honoré lors du festival Fantasia

Le festival international de films de genre Fantasia a annoncé jeudi qu’il remettra un prix honorifique à John Carpenter. Pandémie oblige, la 24e édition de l’événement aura lieu en ligne du 20 août au 2 septembre.

L’un des maîtres de l’horreur derrière Halloween, The Thing ou encore Christine recevra ainsi un prix de carrière honorifique à titre de producteur, réalisateur, scénariste et compositeur.

À cette occasion, John Carpenter donnera également une classe de maître à suivre sur le site de Fantasia le 22 août à 16h. Il parlera bien sûr de son expérience de cinéaste, mais aussi de musicien.

John Carpenter n’est pas étranger au festival Fantasia puisqu’il y avait présenté son film Vampires en 1998.

La Marina en première mondiale

Fantasia a également annoncé jeudi la présentation en première mondiale du film très attendu La Marina, des Québécois Étienne Galloy (Prank) et Christophe Levac (Jeune Juliette). La projection en ligne sera suivie d’une séance de questions/réponses avec l’équipe du film. Le long métrage concourt dans la catégorie Les fantastiques week-ends du cinéma québécois.

Le film d’horreur The Reckoning de Neil Marshall ouvrira Fantasia. Le film de clôture du festival a aussi été annoncé, il s’agit de la comédie d’action The Legend of Baron To’a de Kiel McNaughton.

Au total, une centaine de films sont programmés au cru 2020 Fantasia. On compte notamment en sélection officielle Jumbo de la Française Zoé Wittock, mettant en scène les actrices Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) et Emmanuelle Bercot (Mon roi), Sleep de Michael Venus avec Sandra Hüller (Toni Erdmann) et Hunted de Vincent Paronnaud (Persepolis).

À noter qu’un hommage sera rendu au Brésilien subversif José Mojica Marins, disparu plus tôt cette année. Trois de ses films seront présentés, dont l’horrifique The Strange World of Coffin Joe.

Les billets pour le festival virtuel seront en vente dès le 10 août.

Pour patienter, Métro vous fait une piqûre de rappel avec la bande-annonce du grand classique de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis, Halloween, sorti en 1978.