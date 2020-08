Un concert exclusif de Metallica au Ciné-Parc Saint-Eustache

Un concert exclusif du groupe Metallica sera diffusé le 29 août sur écran géant au Ciné-Parc Saint-Eustache.

Le célèbre groupe de heavy métal fera son grand retour sur scène en août dans le cadre de la série de spectacles Encore Drive-In Nights projetée dans des centaines de cinémas en plein air à travers le Canada et les États-Unis.

Au Québec, le Ciné-Parc Saint-Eustache sera le seul endroit à diffuser l’événement.

Alors que les salles de spectacles restent pour la plupart fermées et que les grands festivals ont été annulés, la scène musicale redouble de créativité pour rejoindre son public.

Dans ce contexte, Metallica se produira fin août dans un ciné-parc américain. Le groupe enregistrera le concert dans un lieu tenu secret en Californie du Nord. La captation sera transmise en direct.

Three Days Grace en première partie

Metallica, connu pour ses succès Enter Sandman, Fade to Black, Nothing Else Matters et The Unforgiven, sera sur grand écran le 29 août dès 20h30. Le spectacle groupe Three Days Grace se chargera de la première partie du spectacle.

Les billets seront mis en vente ce vendredi à midi au coût de 115 $ par véhicule. Chaque véhicule pourra compter jusqu’à six passagers.

Chaque achat comprendra également quatre téléchargements numériques de l’album S&M2 de Metallica, des enregistrements faits en collaboration avec l’orchestre de San Francisco.

La série Encore Drive-In Nights a déjà mis d’autres poids lourds de l’industrie musicale à l’honneur, dont Blake Shelton et Gwen Stefani.