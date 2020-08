Spectacle pour arrêter la stigmatisation en santé mentale

La 8e édition du Festival du film Au Contraire (FFAC) se déroulera entièrement en ligne, mis à part un seul rassemblement en plein air, ce soir. Porte-parole de l’événement en 2020, la chanteuse Florence K donnera une prestation musicale au Théâtre ciné-parc Royalmount, à l’angle des autoroutes 15 et 40.

Intitulée «Ciné-parc pour mettre fin à la stigmatisation», la soirée vise à célébrer le 10e anniversaire de la Maison UP Donald Berman. Ce partenaire communautaire de FFAC a pour mission de mettre un terme à l’isolement des adultes vivant avec une grave maladie mentale.

Trois courts-métrages portant sur le thème de la santé mentale et qui ont été en nomination aux Oscars seront ainsi présentés lors de cette soirée. Florence K est aussi par ailleurs reconnue comme l’une des 150 leaders canadiennes en matière de santé mentale, en plus d’être ambassadrice de Bell Cause pour la cause.

En date du 17 août, l’événement annonçait sur sa page Facebook que déjà 125 voitures seraient sur place, mais qu’il restait encore des billets disponibles.

Le Théâtre ciné-parc Royalmount est un lieu de divertissement temporaire pour l’été. Le site extérieur se veut un peu comme un Métropolis en plein air où producteurs de spectacles, DJ et présentations privées animeront la scène, qui prend forme sur les terrains du projet commercial et résidentiel Royalmount. Les créateurs derrière ce concept hybride sont des spécialistes de l’événementiel: Adam Bultz, président de C3 Events, et Lorne Levitt, propriétaire de Total Events.

Le FFAC aura lieu en octobre. La programmation complète sera annoncée sur son site web. Le but du festival est d’irradier le stigmate et de dissiper les mythes qui entourent la santé mentale. Il présente des films en anglais et en français.

Infos: 19 août, de 18h à 21h30, au Théâtre ciné-parc Royalmount (8315, chemin Royden).

Prix: 125$ avec reçu fiscal de 50$.

fr.acff.ca