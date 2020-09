Sur vos écrans cette semaine… «Tenet», «Petit Pays», «Le commando des bâtards»

Cette semaine, on vous conseille Petit Pays, Tenet, Le commando des bâtards et bien d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Bill et Ted font face à la musique (Bill & Ted Face the Music)

(5)

Comédie fantaisiste

Réalisé par Dean Parisot

Mettant en vedette Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving.

C’est quoi ? Deux guitaristes de rock, amis de longue date, sont visités par une envoyée du futur, qui leur donne pour mission de composer, d’ici moins de 80 minutes, une chanson destinée à unir le monde entier et à sauver l’univers tel qu’on le connaît.

C’est comment ? Keanu Reeves et Alex Winter reprennent avec entrain leurs personnages des deux premiers épisodes, dans cette suite tardive mais assez divertissante, en hommage au pouvoir unificateur de la musique et à l’amour familial. Il y a beaucoup d’imagination dans ces péripéties, mais aussi nombre de scènes caricaturales, parfois embarrassantes.

EN SALLE ET EN VIDÉO SUR DEMANDE

Le commando des bâtards (Inglourious Basterds)

(3)

Drame de guerre

Réalisé par Quentin Tarantino

Mettant en vedette Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent.

C’est quoi ? Dans la France occupée, un commando de soldats juifs américains décime les ennemis allemands en prélevant leurs scalps, tandis qu’à Paris, la propriétaire juive d’un cinéma voit dans la première d’un film de propagande nazie l’opportunité inespérée de venger sa famille.

C’est comment ? Le réalisateur de PULP FICTION et KILL BILL nous livre ici un puissant et culotté fantasme de cinéma et de vengeance, dans lequel il condense une myriade d’influences (Leone, Carné, etc.) dans un récit aux séquences hypertendues, défendu avec brio par l’ensemble de la distribution.

SAMEDI 21 SUR TÉLÉ-QUÉBEC

Irrésistible

(4)

Comédie satirique

Réalisée par Jon Stewart

Mettant en vedette Steve Carell, Chris Cooper, Rose Byrne.

C’est quoi ? Un conseiller démocrate aide un fermier veuf et ex-colonel des Marines à devenir maire d’une petite ville du Wisconsin, durement frappée par la fermeture de la base militaire locale. Quand la rivale républicaine du stratège s’amène, la campagne prend une dimension nationale.

C’est comment ? Six ans après ROSEWATER, Jon Stewart revient avec une satire politique lucide et assez jouissive. Certes, l’ex-animateur du « Daily Show » envoie quelques gags faciles, mais il se rattrape de belle façon avec un ingénieux coup de théâtre. Face à un Steve Carell amusant et égal à lui-même, Chris Cooper demeure digne et imposant.

EN DVD, BLURAY ET EN VIDÉO SUR DEMANDE

Jukebox – Un rêve américain fait au Québec

(4)

Documentaire

Réalisé par Guylaine Maroist et Éric Ruel.

C’est quoi ? Denis Pantis, fils d’un modeste immigrant grec, n’a pas vingt ans lorsqu’il devient producteur de disques à Montréal. Homme d’affaires avisé, il signe les plus grands noms de la chanson populaire francophone, jusqu’à ce que l’industrie s’écroule dans les années 1970.

C’est comment ? Après avoir révélé les dessous de l’Expo 67, Éric Ruel et Guylaine Maroist lèvent le voile sur la création de l’industrie du disque au Québec, à travers le portrait d’un magnat méconnu, audacieux et roublard. Ludique, l’ensemble amuse autant qu’il fascine, en dépit d’animations un peu envahissantes et de certaines interventions anecdotiques.

EN SALLES

Petit Pays

(4)

Drame

Réalisé par Éric Barbier

Mettant en vedette Djibril Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve, Isabelle Kabano.

C’est quoi ? Burundi, 1993. Un gamin et sa petite soeur assistent impuissants à la séparation de leurs parents, un entrepreneur français et une femme née au Rwanda. Et ce, au moment où se multiplient les combats haineux entre ethnies tutsi et hutu, dans les deux pays limitrophes.

C’est comment ? Le réalisateur de LA PROMESSE DE L’AUBE signe une adaptation sensible du roman autobiographique du chanteur et rappeur Gaël Faye. Bien mené, quoique parfois démonstratif, le récit est mis en scène de manière vive et assez percutante. Tous crédibles, les interprètes expriment de manière déchirante les rêves détruits d’un peuple maudit.

EN SALLES

Tenet

(3)

Drame d’espionnage

Réalisé par Christopher Nolan

Mettant en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.

C’est quoi ? Un agent spécial américain enquête avec un collègue britannique sur un richissime trafiquant d’armes russe qui, grâce à une technologie du futur permettant d’inverser le temps, aurait mis au point un dispositif qui pourrait anéantir le monde entier.

C’est comment ? Grâce aux images à rebours, un procédé propre au cinéma, Christopher Nolan (INCEPTION) illustre avec une minutie et une précision renversantes le concept abstrait du temps inversé, dans des scènes d’action époustouflantes, liées par des entourloupes narratives séduisantes. John David Washington (BLACKKKLANSMAN) porte avec vigueur le film sur ses épaules.

EN SALLES