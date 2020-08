Keanu Reeves et Alex Winter parlent du troisième film de «Bill & Ted»

Métro a discuté avec les acteurs pour en apprendre plus sur Bill & Ted, la série de films de science-fiction et de comédie de copains américaine.

Alex Winter et Keanu Reeves sont de retour pour le dernier volet de la trilogie Bill & Ted, Bill & Ted Face The Music, 31 ans après la sortie du premier film.

Dans ce dernier, William «Bill» S. Preston Esq. (Alex Winter) et Theodore «Ted» Logan (Keanu Reeves) sont maintenant des hommes d’âge mûr et n’ont toujours pas accompli leur destinée de rock’n’roll. Ils sont toujours meilleurs amis, et avec l’aide de leurs filles (jouée par Brigette Lundy-Paine et Samara Weaving) ils se lancent dans la quête de la chanson qui leur permettra de remettre de l’ordre dans le monde et d’apporter l’harmonie dans l’univers.

Le film est réalisé par Dean Parisot (Galaxy Quest), à partir d’un scénario de Chris Matheson et Ed Solomon (L’Excellente Aventure de Bill et Ted, La Prétendue Aventure de Bill et Ted) – et produit par Winter, Ed Solomon, Scott Kroopf, Alex Lebovici et Steve Ponce.

Le film original de la trilogie, L’Excellente Aventure de Bill et Ted, est sorti en 1989. Pour Reeves et Winter, le retour aux rôles était différent, car ils devaient recadrer l’état d’esprit des personnages.

«Le film a pris du temps pour être réalisé, et il est passé par de nombreuses versions avec le scénario sur lequel nous avons travaillé tous ensemble, et les scénaristes ont fait beaucoup d’efforts», a déclaré Winter. «Cela m’a permis de me faire une idée de qui était ce type à cet âge, et Keanu et moi avons passé beaucoup de temps à parler de ces choses-là. Il y a aussi une certaine habitude de travailler avec Keanu, le côté physique de la chose, la nature instinctive de la façon dont nous interprétons les dialogues, ce genre de chose s’est en quelque sorte imposé d’elles-mêmes».

Le premier film de la trilogie, L’Excellente Aventure de Bill et Ted, a été présenté pour la première fois en 1989 et la suite, La Prétendue Aventure de Bill et Ted, en 1991.

Même si le premier film a été présenté au public il y a plus de 31 ans, Bill & Ted Face the Music a toujours le charme dont le public est tombé amoureux à la fin des années 1980 et au début des années 90 tout en le faisant entrer dans le 21e siècle.

«C’est ce qu’on fait les scénaristes: la façon dont ils ont structuré le film, l’intrigue du film, tout était question de faire face à la musique et d’être dans le moment présent», a déclaré Reeves.

Il a conclu: «Je pense que vous voyez cela dans l’une des séquences d’ouverture de Bill et Ted à la cérémonie de mariage. Ils ne jouent pas des riffs de Van Halen, ils ont étendu leur excellence musicale – ils sont passés à autre chose, ils se sont développés à partir de là».