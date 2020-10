Le film «Maria Chapdelaine» prendra l’affiche en décembre

La sortie du dernier film de Sébastien Pilote (La disparition des lucioles), Maria Chapdelaine, est prévue le 18 décembre dans les cinémas du Québec. Il s’agit de l’adaptation de l’oeuvre de Louis Hémon.

Sur l’affiche – conçue par l’artiste Karine Savard – dévoilée pour accompagner l’annonce, on voit les comédiens Émile Schneider, Antoine Olivier Pilon et Robert Naylor qui interprètent respectivement François Paradis, Eutrope Gagnon et Lorenzo Surprenant. Tous les trois sont les prétendants de Maria Chapdelaine, dont le rôle est tenu par Sara Montpetit.

Cinq autres posters de Maria Chapdelaine seront présentés d’ici la sortie du film.

«François Paradis est un coureur des bois, bûcheron libre et sauvage, il promet à Maria de revenir au printemps pour l’épouser. Lorenzo Surprenant, fils de cultivateur, lui offre une vie facile dans une ville aux États-Unis. Eutrope Gagnon, vaillant et modeste fermier, a pris un lot de colonisation, voisin de celui des Chapdelaine. Entre territoire, famille et amour, Maria, poussée dans le monde adulte, devra choisir son avenir de femme», peut-on lire dans le communiqué du distributeur du film MK2 Mile End.

Maria Chapdelaine, qui a été tourné dans la région du Lac Saint-Jean, met également en vedette Sébastien Ricard, Hélène Florent, Martin Dubreuil, Gabriel Arcand et Gilbert Sicotte, mais aussi Danny Gilmore, Arno Lemay, Charlotte St-Martin, Thomas Haché, Henri Picard et Xavier Rivard-Désy.