L’humoriste François Bellefeuille et la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse s’ajoutent à la distribution du Bye Bye 2020. Ce sera leur première participation au traditionnel rendez-vous télévisuel de fin d’année.

Ils seront accompagnés de leurs collègues Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay, qui sont de retour cette année. Ensemble, ils auront l’immense défi de tourner la page avec humour et dérision sur une année mouvementée et atypique, qui a été difficile pour plusieurs.

Malgré les contraintes qu’amène la crise sanitaire qui sévit depuis le mois de mars au Québec, la tenue du Bye Bye 2020 a été confirmée ce mardi par le diffuseur Radio-Canada et la maison de production A Média.

Le tournage de cette revue de fin d’année devra se faire dans le respect des consignes de la santé publique et alors que la deuxième vague de COVID-19 frappe de plein fouet la province.

En plus de la pandémie, qui risque d’être au cœur de l’émission, on peut s’attendre à ce que le Bye Bye 2020 aborde plusieurs enjeux d’actualité sensibles, comme la lutte contre le racisme systémique – propulsée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis et par le décès sous des insultes racistes de l’Atikamekw Joyce Echaquan – et la vague de dénonciation d’inconduites sexuelles qui a visé le milieu artistique durant l’été.

Simon-Olivier Fecteau de retour

Pour une cinquième année consécutive, le rendez-vous télévisuel de fin d’année sera produit par Guillaume Lespérance et réalisé par Simon-Oliver Fecteau.

Des invités spéciaux, dont les noms n’ont pas encore été dévoilés, se joindront aux cinq comédiens pour cette 52e édition du Bye Bye.

«Je suis extrêmement reconnaissante envers Guillaume Lespérance et Simon Olivier Fecteau d’avoir accepté de nous offrir ce plaisir tant attendu, en dépit des circonstances qui rendent ce mandat plus difficile que jamais. Cette année encore, ils pourront s’appuyer sur un groupe d’interprètes du plus haut niveau», s’est réjouie la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, dans un communiqué.

Le Bye Bye 2020 sera diffusé en soirée le 31 décembre prochain sur Ici Radio-Canada Télé. L’an dernier à pareille date, l’émission avait rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs.