«Atlantis», «Sin La Habana» et «Judy vs Capitalism» au palmarès du FNC

Le Festival du nouveau cinéma (FNC) a dévoilé ce lundi le palmarès de sa 49e édition. Atlantis reçoit ainsi la Louve d’or, tandis que Sin La Habana et Judy vs Capitalism se sont illustrés dans la compétition nationale.

Evelyne de la Chenelière, Timothée Donay et Ewa Puszczynska, jury de Compétition nationale – longs métrages, ont récompensé le film du cinéaste montréalais Kaveh Nabatian, Sin La Habana, du Prix de la diffusion.

Le film questionne les rapports humains et le choc des cultures en racontant le destin de Leonardo et Sara. Ce couple de La Havane, qui rêve de quitter Cuba, va voir ses espoirs se concrétiser lors de la rencontre avec Nasim.

Judy vs Capitalism de Mike Hoolboom s’est vu décerner le Grand prix. Le documentaire retrace le parcours de la féministe et activiste canadienne Judy Rebick.

Côté international, Valentyn Vasyanovych est lauréat de la Louve d’or pour Atlantis. Le Prix de l’innovation a été remis à Êxtase de Moara Passoni. Le Prix d’interprétation revient à Mary Twala Mhlongo pour sa performance dans This is not a burial, it’s a resurrection de Lemohang Jeremiah Mosese.

Last and First Men de Jóhann Jóhannsson a quant à lui reçu les suffrages de Fédération internationale de la presse cinématographique. Le film du défunt compositeur de musique reçoit en effet le Prix de la critique internationale.

Enfin, le Prix des nouveaux alchimistes a été accordé à Khamsin de Grégoire Orio & Grégoire Couvert.

Les films du FNC – figurant ou non à son palmarès – sont visibles jusqu’au 31 octobre.

Un forfait spécial destiné aux non-festivaliers est disponible pour le 56$. Il comprend les sept longs métrages primés.