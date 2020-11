La 17e saison de «Grey’s Anatomy» pourrait être la dernière

La nouvelle saison de Grey’s Anatomy, qui abordera l’urgence sanitaire causée par la pandémie de COVID-19, pourrait être la dernière, selon l’actrice vedette de la série, Ellen Pompeo.

Ellen Pompeo, qui joue le rôle de Meredith Grey dans Grey’s Anatomy, est sous contrat jusqu’à la fin de la 17e saison. Ce qui pourrait signifier deux choses pour le drame médical diffusé depuis 2005 et phénomène culturel populaire.

La première option est que dans quelques mois, l’actrice fera les manchettes une fois de plus en raison de son salaire élevé après une nouvelle négociation de contrat, ce qui est arrivé en 2018 lorsqu’elle est devenue l’actrice issue d’une série dramatique la mieux payée du monde. Elle gagne 20 M$US par saison.

Le début de la fin de Grey’s Anatomy?

Si elle ne signe pas un nouveau contrat, l’émission créée par Shonda Rhimes pourrait perdre son personnage principal et cela pourrait signifier la fin de l’une des séries télévisées ayant duré le plus longtemps de l’histoire.

Ellen Pompeo a déjà déclaré publiquement qu’au-delà du développement de son talent d’actrice, elle souhaitait conserver une stabilité financière étant donné qu’elle n’a pas eu une enfance simple. Elle a grandi dans un quartier dangereux et elle n’avait que cinq ans quand sa mère est décédée d’une surdose. Ce facteur pourrait jouer un rôle clé pour la convaincre de continuer l’aventure.

«Pour moi, une famille en santé et heureuse est plus importante qu’une carrière», a-t-elle expliqué lors d’un passage au balado de Jemele Hill, Jemele Hill Is Unbothered.

Cependant, Pompeo a elle même déclaré qu’il était possible que les prochains épisodes soient les derniers de l’émission. L’actrice a dit ceci au magazine Variety:

«Cette année est la dernière de mon contrat. Je ne sais pas si ce sera réellement la dernière année de l’émission, mais ce pourrait très bien l’être.» -Ellen Pompeo

Bien que ses propos aient causé de la controverse, ils sont compréhensibles. Après tout, Pompeo fait partie de l’émission de la chaîne américaine ABC depuis très longtemps: elle a commencé à l’âge de 33 ans. Elle a maintenant 55 ans.

Bien sûr, il peut toujours y avoir une troisième option envisageable. Pompeo pourrait quitter la série si les scénaristes et les téléspectateurs étaient d’accord avec le fait que le personnage qui donne à l’émission son nom ne soit plus présent.

Cependant, pour que cela arrive, il faudrait que la créatrice de la série change d’avis. Il y a deux ans, Rhimes avait soutenu à The Hollywood Reporter que l’émission allait continuer tant et aussi longtemps qu’Ellen le voudrait. Pour Kerry Burke, la responsable du divertissement chez ABC, la décision revient à Pompeo et Rhimes, comme elle l’a dit lors d’un panel de la Television Critics Association l’an dernier.

Nouvelle saison

Même si la 16e saison comptait moins d’épisodes que prévu à cause de la pandémie, elle s’est terminée en tenant les téléspectateurs en haleine. Owen (Kevin McKidd) avait décidé d’annuler son mariage après avoir découvert que Teddy (Kim Raver) le trompait avec son ex-petit ami Tom (Greg Germann). Nous apprendrons les conséquences de cette situation dans la nouvelle saison.

Le premier épisode sera un spécial de deux heures. Il se déroule au cours du premier mois dans lequel le coronavirus a frappé les États-Unis. Un croisement avec l’émission spin-off Station 19 aura lieu. Plus précisément, les histoires des deux séries vont s’entremêler.

Les dix séries qui sont restées en ondes le plus longtemps

Law & Order: SVU, de 1999 à aujourd’hui

Gunsmoke, de 1955 à 1975

Law & Order, de 1990 à 2010

Lassie, de 1954 à 1973

NCIS, de 2003 à aujourd’hui

Grey’s Anatomy, de 2005 à aujourd’hui

Supernatural, de 2005 à aujourd’hui

CSI: Crime Scene Investigation, de 2000 à 2015

ER, de 1994 à 2009

Criminal Minds, de 2005 à février 2020

