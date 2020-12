Mammouth répond à la vague de dénonciations avec «Nos Voix»

Mammouth a dévoilé jeudi une chanson forte, Nos Voix, en réponse à la vague de dénonciations. Sarahmée, Ariane Moffatt, Claudia Bouvette, Tom-Éliot, Miro et Raccoon en sont les interprètes.

Cette chanson originale a été écrite par Sarahmée et Hannah Hesse Sings et co-composée par Tom Lapointe et Luca Liberatore. L’idée leur est venue alors que les allégations de harcèlement et d’agressions sexuelles ont marqué l’été. Les adolescents ont été particulièrement affectés par ces révélations, comme le rapporte le récent grand Sondage Mammouth.

«Tes deux paumes contre lui/Ton corps, ta voix ont crié « stop »/Mais en bas la fête et le bruit/Personne pour ouvrir la porte», peut-on ainsi entendre dans le morceau.

Le vidéoclip de Nos Voix a également été partagé sur le site de Télé-Québec et les réseaux sociaux de Mammouth. Celui-ci a été réalisé par Patrice Ouimet.

Nos Voix sera aussi diffusé lors de la Soirée Mammouth le vendredi 11 décembre à 20h sur les ondes de Télé-Québec. L’émission sera animée par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk et récompensera les personnalités les plus inspirantes pour les adolescents.

La semaine dernière, un premier extrait de Mammouth 2020 avait été publié sur les médias sociaux. Il s’agit de La casa de Javel, un sketch inspiré de la série La casa de Papel et de la pandémie.