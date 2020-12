Fred Pellerin se dit confiant de repartir en tournée en janvier

En raison de la pandémie, le conteur Fred Pellerin a été obligé de reporter sa tournée de contes Un village en 3D. Cependant, il compte bien remonter sur scène en janvier pour présenter son nouveau spectacle de chansons: Je dirai presque rien.

Le 13 mars dernier, Fred Pellerin avait encore une soixantaine de dates de tournée à guichets fermés à honorer, quand «la plogue a été tirée», a-t-il raconté dimanche soir sur le plateau de TLMEP.

«J’étais au deux-tiers d’une tournée de contes (…). Puis on a reporté, on a reporté, et les gens gardaient leurs billets. Après je me disais: mais quand est-ce que je vais refaire des spectacles?»

Finalement, le célèbre conteur québécois a opté pour une «mini tournette» mi-janvier, optimiste quant au fait que le Québec va repasser en zone orange d’ici là.

«Sinon moi je fais que du bois du chauffage!», a-t-il plaisanté.

D’ailleurs, en raison de la COVID-19, son Noël se passera cette année «en petite famille» avec ses trois enfants, a-t-il indiqué avant de se remémorer d’heureux souvenirs d’enfance.

«Avec mon frère, mon père, ma mère, on avait parti la tradition des chocolats chauds après la messe de minuit. On servait 300, 400, 500 chocolats chauds. On préparait des feux. Quand les gens sortaient de l’église, il y avait une fête qui les attendait dehors.» -Fred Pellerin

Une location pour patienter

En dépit de l’arrêt pandémique forcé, les histoires de Pellerin continuent de séduire et de circuler.

Le réalisateur Francis Leclerc a d’ailleurs entamé une adaptation de son conte L’Arracheuse de temps que Pellerin a écrit après le décès de son père en 2017, et nourri avec de véritables anecdotes.

«[L’Arracheuse de temps] parle de la mort qui arrive au village. Je l’avais écrit après la mort de mon père. J’ai un peu envoyé mon deuil dans ce spectacle-là.» -Fred Pellerin

En attendant l’adaptation cinématographique, son spectacle est disponible en location en ligne sur les sites du Cinéma du Parc et du Cinéma Beaubien. Un geste important pour Fred Pellerin.

«Il y a une partie de ce fric-là qui va aux cinémas, donc il y a l’idée de travailler à la cause des cinémas qui en arrachent ces temps-citte», a-t-il déclaré.

Finalement, l’artiste a conclu la soirée (et la saison de TLMEP!) en interprétant Le commencement du monde. Et ce, en réponse aux airs de «fin du monde» du moment, a-t-il souligné.