Télévision: les 10 meilleures séries de 2020 selon nos journalistes

Fidèle au poste, la télévision nous a tenu compagnie plus que jamais en 2020. Voici les œuvres du petit écran qui se sont frayées un chemin dans nos cœurs cette année.

I May Destroy You

Quelle claque! La Britannique Michaela Coel, créatrice et actrice principale, signe ici un véritable coup de maître. Sa série réussit brillamment le pari de traiter les sujets on ne peut plus d’actualité – pourtant encore tabous – de la culture du viol, du consentement, des zones grises et des traumatismes. 2020 dans tout ce qu’elle contient de meilleur!

Sur HBO et Crave

Amélie Revert

C’est comme ça que je t’aime

Cette série hilarante et cynique – devenue instantanément culte – nous a permis de passer un début de premier confinement un peu plus tolérable. Retour dans le Québec des années 1970, où deux couples nous embarquent pour une aventure pas totalement licite, mais complètement loufoque. Mention spéciale pour les acteurs extraordinaires et les costumes!

Sur Ici Tou.tv

Amélie Revert

Normal People

On a rarement été autant chavirée par une histoire d’amour entre deux «personnes normales». Cette bouleversante série irlandaise, adaptée du roman de Sally Rooney, raconte la relation passionnelle et complexe entre Marianne et Connell. Parmi ses grandes forces: son écriture sensible, son réalisme saisissant et le jeu magnétique de Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal.

Sur CBC Gem et l’Extra d’Ici Tou.tv

Marie-Lise Rousseau

The Last Dance

Cette série documentaire hors-norme revient sur l’ultime saison de la meilleure équipe de NBA de l’histoire: les Chicago Bulls lors de la saison 1997-1998. L’occasion de découvrir sous un autre angle au gré des archives et des témoignages, les rivalités, les succès, mais aussi les échecs de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Phil Jackson.

Sur Netflix

Martin Nolibé

Schitt’s Creek, saison 6

Comme un bon vin – et non pas un Moira Rosé –, cette comédie canadienne déjantée sur une famille déchue a gagné en qualité et en profondeur au fil des saisons. Et elle s’est s’est conclue dans un véritable happy ending, récoltant au passage un record de 9 trophées Emmy tous mérités. C’est néanmoins avec regret qu’on a fait nos adieux à la si attachante et singulière famille Rose.

Sur CBC Gem et Netflix

Marie-Lise Rousseau

The Queen’s Gambit

Anya Taylor-Joy brille de mille feux dans le rôle de Beth Harmon, une orpheline qui va devenir l’une des meilleures joueuses d’échecs du monde. Quel bonheur de voir un personnage féminin fort, mais pas sans failles, qui fait voler en éclats les clichés. À regarder d’urgence!

Sur Netflix

Amélie Revert

Les Appendices – De retour après la pause

Le retour des Appendices est une des plus belles surprises culturelles de 2020. En huit (trop) courts épisodes, la troupe au style absurde et décalé nous offre des retrouvailles magiques et mémorables avec ses personnages cultes comme Les rois de la Main et M. Mousteille. Un remède tout indiqué contre la déprime.

Sur l’Extra d’Ici Tou.tv

Marie-Lise Rousseau

Encré dans la peau

Cette série documentaire se penche sur un métier rarement vu à la télévision: tatoueur. On y suit des artistes franchement doués dans toutes les étapes de leur travail, de la commande du client, à la conception du dessin, jusqu’au résultat final. Les épisodes et les capsules démocratisent cette industrie et sont magnifiquement réalisés.

Sur TV5Unis

Josie Desmarais

Tiger King

Véritable phénomène du confinement, Tiger King propose un voyage inédit dans le monde sans merci des fanatiques de fauves. Rythmé par les frasques de Joe Exotic, Carole Baskin et d’autres protagonistes plus invraisemblables les uns que les autres, cet ovni télévisuel est d’ores et déjà culte.

Sur Netflix

Martin Nolibé

The Mandalorian, saison 2

Le Mandalorien, ce poor lonesome cowboy qui se fait pourtant des amis fidèles dans toute la galaxie, poursuit ses aventures pour une deuxième saison tout aussi amusante à regarder que la première. Le scénario, et particulièrement la trame sonore, s’en donnent à cœur joie à aborder les thèmes classiques d’un film western (de l’espace!).

Sur Disney+

Josie Desmarais

Mentions honorables à…