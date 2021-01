Un ciné-parc pour une rétrospective des films de Christopher Nolan

Dunkerque, Interstellar ou encore Inception et bien sûr Tenet. Le cinéma Hollywood Legion Theater à Los Angeles proposera une programmation spéciale Nolan totalement accessible en ciné-parc. Un dispositif permettant ainsi aux Californiens de profiter de films sur grand écran malgré la pandémie.

Le cinéma à ciel ouvert est toujours une bonne alternative à Netflix. Si le géant américain a fait grand bruit récemment avec ses dernières annonces, les cinémas traditionnels ont plus d’un tour dans leur sac pour tenter de séduire les spectateurs.

Alors que les salles obscures restent fermées à cause de la pandémie de Covid-19, le cinéma Hollywood Legion Theater continue de proposer une programmation pour son ciné-parc et cette fois-ci, ce sont les films de Christopher Nolan qui ont été choisis pour les prochaines projections. Ses plus gros succès seront rediffusés dès le 17 janvier prochain avec Inception, porté par Leonardo DiCaprio. Suivront la trilogie de Batman avec Batman Begins le 19 janvier, The Dark Knight le 21 janvier et The Dark Knight Rises le 22 janvier. Interstellar, Dunkerque ainsi que le tout dernier Tenet sont également programmés fin janvier. Le blockbuster sorti en septembre 2020 avait déjà pu être diffusé dans le drive-in en décembre.

«Nous voulons que les gens se sentent en sécurité lorsqu’ils sortent de la maison et nous faisons de grands efforts pour assurer la santé et la sécurité afin que les gens puissent profiter des films», a déclaré le directeur du cinéma Bill Steele à Variety. «Nous sommes absolument attachés à la sécurité de notre personnel et de nos clients», a-t-il tenu à préciser.

Pour pouvoir assister à ce festival de films de Christopher Nolan, il faudra débourser 65 dollars par voiture. Un prix quelque peu élevé qui donne tout de même droit à du pop-corn illimité pour chaque personne présente dans la voiture ainsi qu’à des bonbons et des boissons. Les intéressés peuvent déjà s’inscrire en ligne sur le site de Hollywood Legion Theater.