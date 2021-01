Les stars ont célébré l’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris sur les réseaux

Ce mercredi 20 janvier, alors que les États-Unis accueillaient le nouveau président Joe Biden et la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, les réseaux sociaux célébraient avec émotion ce moment historique. Rihanna, Jimmy Kimmel, Julia Louis-Dreyfus ou encore Eva Longoria… De nombreuses personnalités ont partagé leur joie souvent teintée d’humour et surtout d’espoir.

«Jan 20, 2021. Félicitations Madame la vice-présidente. Nos coeurs s’enflamment ! @kamalaharris @vp», a publié l’actrice Julia Louis-Dreyfus sur son compte Instagram en légende d’une photo de Kamala Harris prêtant serment. Celle qui incarnait la vice-présidente des États-Unis dans la comédie à succès VEEP a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux comme bon nombre d’autres célébrités pour célébrer ce jour historique de voir la première femme investie en tant que vice-présidente des États-Unis.

Les images de première femme vice-présidente de l’un des plus puissants pays du monde ont ému anonymes et célébrités sur les réseaux sociaux. A l’image de l’actrice Taraji P. Henson (Empire, Les Figures de l’ombre) qui a partagé un mème de Kamala Harris sur lequel on peut lire : «Assurez-vous de porter des chaussures mesdames. Il y a du verre partout», en faisant référence à la fameuse expression du plafond de verre, symbolisant la limite invisible à laquelle se heurtent les femmes dans leur carrière.

C’est justement cet exploit que de nombreuses femmes ont vanté sur les réseaux sociaux. Alors que le mandat chaotique de Donald Trump a été ponctué de phrases misogynes, ce nouveau mandat marque le symbole d’une nouvelle ère, celle de la diversité grâce à la nomination d’une première femme noire et d’origine d’Asie du Sud. Une nouvelle ère pleine d’espoir aussi bien pour les femmes que pour les enfants comme l’a très bien montré l’actrice et productrice à succès Mindy Kaling (Mes premières fois, The Office) sur son compte Instagram. En légende d’une photographie de dos de sa petite fille regardant Kamala Harris prêter serment, l’actrice a écrit : «J’étais au travail, mais apparemment elle a dit: C’est maman ? Elle ressemble à maman. Meilleur compliment que j’ai jamais eu ! Cela compte. Bonne Inauguration à tous.»

Mariah Carey, Courteney Cox, Kris Jenner, Eva Longoria et bien d’autres ont célébré l’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris. De l’émotion, certes, mais également une bonne dose d’humour pour fêter comme il se doit le départ du moins populaire, du moins dans le camp des vedettes, Donald Trump.

«Je suis juste là pour aider. #wediditJoe», a publié Rihanna sur ses réseaux sociaux en légende d’une photo sexy d’elle sortant les poubelles. Un clin d’oeil loin d’être subtil au président sortant que la chanteuse ne portait pas dans son coeur. Une publication qui a tout de même récolté plus de 4 millions de «J’aime» sur Instagram.

Le départ de Donald Trump, a visiblement donné des idées au présentateur vedette de la télévision américaine, Jimmy Kimmel . Celui qui n’a jamais caché sa farouche opposition au président sortant a partagé une vidéo étonnante et plus qu’amusante sur Twitter, montrant des monuments, des peintures et autres affiches populaires chanter en coeur la chanson Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye de Steam et se terminant par la chanson Move Bitch de Ludacris. La vidéo aimée plus de 133.000 fois sur le réseau social affiche presque 3 millions de vues en moins de 24 heures.