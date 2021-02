Le nombre de nouveaux podcasts a triplé dans le monde en 2020 

Pas moins de 885 262 nouveaux podcasts ont été mis en ligne en 2020, soit quasiment le triple du total publié l’année précédente (318 517), selon la société spécialisée Chartable, dont un peu moins de la moitié dans une autre langue que l’anglais.

En cinq ans seulement, le nombre de podcasts produits a été multiplié par 17, selon Chartable, qui estime que le nombre de téléchargements a quasiment triplé en 2020 (+180%), selon un rapport publié mercredi.

Si environ 30% des podcasts mis en ligne en 2020 n’avaient qu’un ou deux épisodes, quelque 23%, soit plus de 200.000, comptent, à ce jour, plus de 10 épisodes.

Côté production, c’est l’hindi qui a connu la plus forte progression (multiplié par 14,1), chinois (8,4 fois) et portugais (7,8) arrivant loin derrière, quand l’anglais (1,9) et le français (2,4), qui avaient déjà une offre conséquente, ont progressé moins rapidement.

Les podcasts éducatifs (133 107) sont arrivés en tête des genres proposés, devant culture et société (121 556) et arts (94 360).

Pour ce qui est de l’écoute, c’est la Turquie qui a connu la plus forte croissance avec un nombre d’appareils utilisés plus que quintuplé (5,2), devant l’Italie (4,7) et le Pérou (3,8).

Au cours de l’année écoulée, la plateforme Apple Podcasts a perdu du terrain et ne représentait plus que 38% des appareils utilisés pour écouter des programmes fin 2020, contre 43% en début d’année.

Le grand gagnant de cette redistribution des cartes est, sans surprise, Spotify, qui atteint désormais 26% du marché, contre 20% en début d’année.

A la différence de YouTube, où il est possible de générer des revenus en étant un petit acteur de la plateforme, l’industrie des podcasts est assez concentrée et seuls quelques milliers de podcasts dégagent des revenus significatifs.

En outre, les revenus publicitaires progressent beaucoup moins rapidement que le nombre de programmes. En juillet, le rapport annuel IAB/PwC tablait sur une croissance de 14,7% du chiffre d’affaires publicitaire du podcast aux Etats-Unis en 2020, pour approcher le milliard de dollars.