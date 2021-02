Le nouvel album de Charlotte Cardin sortira au printemps

Charlotte Cardin sortira son premier album, Phoenix, le 9 avril. L’artiste montréalaise en a fait l’annonce vendredi en partageant la vidéo de Meaningless.

«Nous sommes accros à la passion, à l’amour, aux drogues, au sexe et au chaos, car ce sont ces choses-là qui nous font sentir le plus en vie dans un monde superficiel et insignifiant. Nous choisissons la dépendance parce que nous sommes profondément blessés et le soulagement momentané vaut plus que n’importe quelle stabilité engourdie à long terme. Meaningless traite de notre refus de toute vertu morale dans la croyance que la vie est vide de sens. Notre connexion à l’autre est notre seul salut», a ainsi déclaré Charlotte Cardin par communiqué.

Le morceau pop, à la fois sombre et accrocheur, a été o-écrit et produit avec Jason Brando et Marc-André Gilbert. Le vidéoclip est quant à lui réalisé par Norman Wong.

Il s’agit du troisième extrait de Phoenix, après Passive Aggressive et Daddy. Les deux chansons totalisent à ce jour plus de deux millions de vues sur YouTube.

«L’album aura rempli son but si d’autres, qui comme moi, sont déchirés entre ce que l’on attend d’eux et ce qu’ils sont réellement, ressentent une [certaine] libération à travers mes chansons», précise l’autrice-compositrice-interprète.

Le disque est d’ores et déjà disponible en précommande.