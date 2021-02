Netflix acquiert les droits internationaux du nouveau film de Ricardo Trogi

La plateforme Netflix a acquis les droits internationaux du nouveau film de Ricardo Trogi, Le guide de la famille parfaite.

En plus de sortir en salles au Québec l’été prochain, le long métrage mettant en vedette Louis Morissette, Catherine Chabot et Émilie Bierre sera diffusé sur la plateforme à l’international. Le film sera offert plus tard sur Netflix Canada.

Le guide de la famille parfaite est une comédie dramatique qui explore avec humour la complexité d’élever des enfants dans une société qui carbure à la performance.

En plus d’y tenir un des rôles principaux, Louis Morissette est le producteur exécutif du film. Il cosigne également le scénario avec Jean-François Léger et François Avard.

«C’est un honneur pour notre équipe d’avoir l’occasion de présenter notre film sur Netflix et participer au rayonnement de la culture québécoise et canadienne au-delà de nos frontières. Comme créateur, c’est un privilège d’avoir accès à des millions de spectateurs partout dans le monde», se réjouit-il.

Le plus récent film de Ricardo Trogi, 1991, est actuellement diffusé sur la populaire plateforme de visionnement en ligne. En plus d’avoir récolté de nombreux prix Iris, ce long métrage autobiographique est le film canadien qui a généré le plus recettes en 2018.

«Je suis très heureux de savoir que le film sera accessible dans les salles de cinéma du Québec et ensuite sur Netflix. C’est le meilleur de deux mondes», estime le réalisateur.

Le Guide de la famille parfaite s’ajoute ainsi au répertoire de films québécois diffusés sur Netflix. Rappelons que l’an dernier, Jusqu’au déclin, premier long métrage québécois produit par la plateforme, a été visionné dans 21 millions de foyers un mois après son lancement.