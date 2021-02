Abd Al Malik et Amazon Prime Video lancent «Cités», une série par et pour TikTok

C’est une première. Le 26 février prochain, les utilisateurs de TikTok pourront découvrir la première série pensée pour la plateforme chinoise. Aux manettes, on retrouve l’artiste français Abd Al Malik avec Amazon Prime Video. Baptisée Cités, la mini-série respectera les codes de TikTok pour raconter l’histoire d’une bande d’amis disséminés à travers la France et leur relation avec la culture française.

Amazon Prime Video avait lancé le casting pour intégrer la série en décembre 2020 sur TikTok avec le challenge #PrimeVideoCasting. Depuis, la campagne a reçu plus de 45 000 participations et comptabilisé plus de 105 millions de vues. Le projet a retenu une dizaine de participants, tous utilisant l’application TikTok. Toute la production, du casting au montage en passant par le tournage et donc la diffusion, a été pensée ou directement réalisée via la plateforme. La série s’est appuyée sur les outils de création du réseau social et sur les tendances comme la danse et la musique.

A la tête de ce projet assez unique, on retrouve l’artiste français Abd Al Malik. Le rappeur et réalisateur a écrit et réalisé cette série baptisée Cités. 12 épisodes de 60 secondes, la durée maximum autorisée pour des vidéos sur TikTok, seront diffusés dès le vendredi 26 février prochain sur le réseau social chinois.

L’histoire suivra une bande d’amis, âgés de 15 à 25 ans, éparpillés aux quatre coins de la France, mais se retrouvant sur TikTok : «En France chaque quartier, chaque village, chaque centre-ville compte en son sein des lieux emblématiques portant le nom de grandes figures de notre patrimoine culturel. Telle place Aragon, tel collège Albert Camus, tel square George Sand, telle bibliothèque Isabelle Eberhardt sont au quotidien le théâtre de scènes de vie où des jeunes de tout horizon se réunissent pour rapper, danser, faire du skate, jouer au basket ou au foot ou simplement traîner.» Montrer que la jeunesse et la culture française n’ont jamais été en opposition, voilà l’objectif d’Abd Al Malik : «Cités met en lumière la relation entre la jeunesse et le patrimoine culturel français et s’attache à montrer qu’il n’existe pas de déconnexion entre eux. Il suffit de le raconter au prisme de notre époque».

Sous le patronage de @PrimeVideoFR "CITÉS" exclusivement sur @tiktok_France ce 26 février – Jeunesse, la culture rassemble !!! 🙏🏿🙏🏻🙏🏾🙏🙏🏽🙏🏼🇫🇷🇪🇺❤️ « Faisons des réseaux sociaux des outils de culture, d’art de transmission et de #RÉCONCILIATION » pic.twitter.com/B1sBNbwUkS — Abd Al Malik (@AbdAlMalikMusic) February 16, 2021

"Jeunesse, la culture nous rassemble."@AbdAlMalikMusic présente CITÉS, série originale d'un nouveau genre, disponible le 26 février sur TikTok. https://t.co/w2gs1Hq0rv pic.twitter.com/YaoZzB3e0y — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 16, 2021

La série sera disponible sur le compte TikTok d’Amazon Prime Video France ainsi que sur une page spéciale au sein de la plateforme de streaming. Un live avec le réalisateur Abd Al Malik et quelques acteurs sera proposé aux internautes le jeudi 25 février ainsi que des contenus exclusifs comme le making-off et des interviews.