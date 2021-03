La prix Nobel de la paix Malala Yousafzai crée son studio de production avec Apple TV +

Symbole des droits à l’éducation des femmes dans le monde et figure d’opposition aux talibans, la Pakistanaise Malala Yousafzai créée son studio de production au côté d’Apple. Elle souhaite produire du contenu afin d’ «inspirer les enfants à rêver.»

Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, a annoncé lundi 8 mars dans l’émission télévisée CBS This Morning débuter une collaboration avec Apple TV + pour produire des contenus destinés à la plateforme de streaming. Drames, comédies, documentaires, animations et séries pour enfants, tous ces programmes seront produits par son studio, Extracurricular.

«Je crois au pouvoir des histoires pour rassembler les familles, forger des amitiés, construire des mouvements et inspirer les enfants à rêver», a déclaré Malala Yousafzai dans le communiqué d’Apple.

Ce n’est pas la première fois que la jeune militante de 23 ans travaille avec Apple. En 2015, la marque à la pomme a produit un documentaire sur la vie de la jeune femme «Il m’a appelée Malala». Il retrace son engagement pour le droit à l’éducation des filles dans le monde ainsi que sa contestation du fondamentalisme religieux au Pakistan, son pays d’origine.

"She was very strong and courageous, and sometimes, I still ask for her help." — Malala Yousafzai reflects to @GayleKing about her younger self.

Monday on @CBSThisMorning, @Malala announces her big plans for her next chapter and shares her message for #InternationalWomensDay. pic.twitter.com/S5AybbK2Pn

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021