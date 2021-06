Un album inédit de Johnny Cash bientôt disponible

Que les fans de l’Homme en noir se préparent! Un album live de Johnny Cash sortira pour la première fois le 24 septembre prochain. Il capture un concert que le chanteur-compositeur américain a donné en 1968 dans le quartier de Haight-Ashbury de San Francisco.

«Bear’s Sonic Journals : Johnny Cash, at the Carousel Ballroom, April 24 1968» a été enregistré quelques jours avant la sortie de l’emblématique album «At Folsom Prison». Il capture Johnny Cash sur scène avec son groupe The Tennessee Three, qui était composé du guitariste Luther Perkins, du bassiste Marshall Grant et du batteur W.S. Holland.

Ce soir-là, l’Homme en noir a interprété une liste de chansons assez inhabituelle par rapport à celles de ses autres concerts. Il a choisi de reprendre deux chansons de Bob Dylan («Don’t Think Twice It’s Alright» et «One Too Many Mornings») ainsi que des morceaux de son propre catalogue assez peu connus à l’époque, comme «The Ballad of Ira Hayes».

Cette performance musicale a été immortalisée par Owsley «Bear» Stanley, qui était alors l’ingénieur du son du Carousel Ballroom. «L’enregistrement de Bear nous donne une perspective entièrement différente du son live de Johnny pendant cette période d’apogée créative, et il s’approche probablement le plus de ce que l’on pouvait ressentir en étant dans le public d’un concert de Johnny Cash en 1968», a déclaré son fils Starfinder Stanley à Rolling Stone.

Une opinion que partage John Carter Cash, le fils de Johnny Cash. Pour lui, «Bear’s Sonic Journals : Johnny Cash, at the Carousel Ballroom, April 24 1968» est «l’un des concerts les plus intimes et les plus connectés» qu’il a jamais entendus.

Cet album sortira en CD et sous la forme d’un coffret vinyle double LP. Il sera accompagné d’un livret comprenant de nouveaux essais de John Carter Cash, Starfinder Stanley, Bob Weir de Grateful Dead et Dave Schools de Widespread Panic, ainsi que de nouvelles illustrations de Susan Archie et une reproduction de l’affiche originale du concert par Steve Catron.