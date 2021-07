Et si le nouveau succès de l’été était signé BTS?

Chacun des nouveaux morceaux de BTS affole la twittosphère. Leur dernier en date, Permission to Dance, ne fait pas exception. Le clip l’accompagnant a déjà amassé des millions de vues sur YouTube, faisant potentiellement de ce titre le nouvel hymne de l’été 2021. Décryptage.

Huit ans après sa fondation, le groupe de K-pop ne cesse de gravir les marches du succès. RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V et Jungkook ont récemment franchi une étape supplémentaire avec Permission to Dance, leur nouveau morceau entièrement en anglais. Avec ce titre, les sept musiciens sud-coréens signent leur seconde collaboration avec le chanteur-compositeur-interprète anglais Ed Sheeran. Ils y délaissent le rap pour les airs dance-pop qui ont fait le succès de l’interprète de Shape of You.

Force est de constater que ce changement musical plaît: la vidéo officielle accompagnant Permission to Dance cumule actuellement plus de 41 millions de vues sur YouTube, dix heures seulement après son apparition sur la plateforme. Si ce n’est pas un record pour le boys band phénomène, c’est l’un de leurs plus beaux démarrages sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Il y a de fortes chances que le clip de Permission to Dance, ou mv comme l’appellent les fans du groupe sur les réseaux sociaux, continue de récolter encore plus de vues.

Le «hit» qui fera danser les vacanciers?

Les supporters des rois de la K-pop se sont tournés vers Twitter pour commenter l’ambiance très Far West de la nouvelle vidéo de leurs idoles. Ils ont déjà rédigé plus de 3 millions de tweets à ce sujet, propulsant le mot-clic #Permissiontodance à la tête des «sujets tendance» du réseau social. Il faut dire que la date de sortie de Permission to Dance est loin d’être anodine pour les fans de BTS, plus communément appelés «ARMY». Le morceau a été mis en ligne le jour du huitième anniversaire de la création de cette communauté de fans, et est perçu par beaucoup de ses membres comme un «cadeau» de RM et ses acolytes.

Only 32M views in 7 hours? Doesn't Bts deserves more views?

They gave us this MV as a birthday gift, So should also Break the records as a gift for them.

Wake up armies.

LET'S SHOW OUR POWER ✊⛔

RT to Spread ⛔✊@BTS_twt #PermissiontoDance #STREAMPERMISSIONTODANCE pic.twitter.com/PlyClOf8B4 — TaeZeem💜🌼🐰 (@ZeemSamia) July 9, 2021

Il arrive également à point nommé pour prétendre devenir le tube de l’été. Avec ses paroles en anglais et son rythme entêtant, Permission to Dance a tout pour rivaliser avec des morceaux comme good 4 u d’Olivia Rodrigo, Kiss Me More de Doja Cat et SZA ou encore Yonaguni de Bad Bunny. Il doit aussi se frotter à un autre titre de BTS: Butter. Cela fait déjà six semaines que cet hymne à l’amour de soi apparaît dans le prestigieux classement The Hot 100 de Billboard, et a tout pour faire danser les vacanciers cet été.

Mais pour la journaliste Judy Berman, le succès de cet été sera différent de celui des années précédentes à cause de la pandémie de Covid-19. «Après une année 2020 qui nous a donné un hit incontournable (WAP) et beaucoup de choses plus calmes et de niche, cela signifiera probablement un retour aux airs enjoués, qui plaisent aux foules et qui font chanter les gens», a-t-elle affirmé au TIME. «Quelle que soit la chanson de l’été, nous sommes certains de l’entendre beaucoup, car une grande partie de nos loisirs se dérouleront dans des lieux publics». Et c’est déjà le cas pour Permission to Dance, dix heures après sa sortie.