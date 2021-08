Hommages à Rock Demers et ses «Contes pour tous»

Le père des Contes pour tous, le producteur Rock Demers, est décédé le 17 août à 87 ans. Depuis l’annonce de la triste nouvelle, les réactions et hommages affluent pour saluer son influence au Québec.

«La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal!» Cette réplique culte de La Guerre des tuques (1984) n’aurait jamais vu le jour sans son producteur Rock Demers. Celui-ci avait en effet fondé la société Les Productions de la Fête et était à l’origine des Contes pour tous. On lui doit également Bach et Bottine et La grenouille et la baleine.

Depuis les années 1970, et la sortie du Martien de Noël, cette série de 26 films est un incontournable du Temps des Fêtes. Les nombreuses productions de Rock Demers ont par ailleurs reçu plus de 250 prix et nominations à l’international.

Le président de l’ONF et commissaire du gouvernement à la cinématographie, Claude Joli-Coeur, salue ainsi un homme «qui a inspiré et fait rêver des milliers de jeunes et de moins jeunes, au Canada comme partout dans le monde».

«Reconnu comme l’un des plus grands producteurs canadiens, Rock Demers a aussi été un mentor pour toute une génération d’artistes, d’artisans et artisanes, de cinéastes et de producteurs et productrices, forgeant des carrières qui rayonnent encore aujourd’hui. Pionnier dans l’art de raconter des histoires qui mettent en avant une jeunesse débrouillarde et inventive, Rock Demers a fait une place de choix aux enfants dans notre industrie cinématographique […]» poursuit-il dans un communiqué.

Le Québec pleure Rock Demers

Rappelons que Rock Demers avait siégé au conseil d’administration de l’ONF pendant trois ans. Il avait aussi été l’un des membres fondateurs de la Cinémathèque québécoise et était impliqué au Festival international du film de Montréal .

Des politiques québécois au anonymes en passant par les personnalités culturelles, nombreux sont ceux qui partagent leur tristesse sur les réseaux sociaux.

En campagne pour les prochaines municipales, Valérie Plante et Denis Coderre ont également souligné l’influence de ses histoires pour les jeunes.

C’est avec nostalgie que j’apprends le décès de Rock Demers. Il a su offrir des films d’une qualité exceptionnelle en donnant une voix à de jeunes personnages riches et touchants dont les histoires résonnaient fort. J’offre mes plus sincères sympathies à ses proches. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) August 17, 2021

Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Rock Demers. C'est toute une génération qui est en deuil aujourd'hui. C'est un grand, qui savait faire rêver les plus jeunes comme les plus vieux, qui nous quitte. #polmtl — DenisCoderre (@DenisCoderre) August 17, 2021

C'est avec regret que nous apprenons le décès de Rock Demers 😢 Ami de toujours de la Cinémathèque, il a été l’un de ses membres fondateurs. Toute notre équipe tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux proches du défunt.https://t.co/Qt1IWWlMKQ — Cinémathèque QC (@cinemathequeqc) August 17, 2021

RIP to an icon of Quebec cinema. A childhood here is not complete without his filmshttps://t.co/WN6QPxhKxI — Kathryn Jezer-Morton (@KJezerMorton) August 18, 2021