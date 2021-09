Annulation de la tournée «Les Morissette II»

La crise sanitaire continue de faire des dommages collatéraux dans le secteur culturel. Véronique Cloutier et Louis Morissette ont en effet annoncé l’annulation de la tournée de leur spectacle Les Morissette II.

«Ce fut vraiment une décision déchirante de choisir de ne pas revenir sur scène finalement. Après plusieurs mois de pandémie, nous regardions nos dates se faire reporter de mois en mois jusqu’à ne plus savoir quand nous allions pouvoir revenir sur scène. Devant autant d’incertitude, nous sommes venus à la conclusion que ce beau projet ne pouvait plus venir au monde comme nous aurions souhaité. Ce n’était plus possible. C’est une décision de tête et non une décision de cœur», regrette Louis Morissette dans un communiqué.

Rappelons qu’en novembre 2019, Véronique Cloutier et Louis Morissette prévoyaient leur retour sur scène avec Les Morissette II. Mais les contraintes du spectacle étaient connues depuis le début. La tournée ne devait ainsi durer que 100 soirs, afin de concilier leur agenda respectif.



Koscène précise néanmoins que les détenteurs de billets pour Les Morrissette II, qui devait s’amorcer en août 2022, peuvent se dès à présent se faire rembourser.