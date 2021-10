Financer la culture, une priorité pour les Montréalais

L’administration municipale devrait financer davantage le secteur des arts et de la culture, estiment 83% des Montréalais. C’est ce que révèle un sondage Léger commandé par le Conseil des arts de Montréal (CAM) rendu public lundi.

Selon 78% des répondants, le financement de la culture à Montréal devrait être une priorité. Ces investissements devraient servir à encourager les artistes locaux et émergents (41%), à mettre en valeur la diversité culturelle (38%) et à rendre l’art plus accessible aux citoyens (32%).

Par ailleurs, 80% des Montréalais croient que le milieu des affaires devrait traiter le soutien aux arts en priorité, et 77% d’entre eux estiment que les citoyens devraient participer eux-mêmes au financement de la culture par l’entremise de dons.

Ce coup de sonde a été mené du 23 au 29 août derniers auprès de 500 résidants «afin de connaître leurs perceptions en matière d’arts ainsi que leurs intentions de fréquentation culturelle», indique le CAM.

Les résultats ont été rendus publics quelques heures avant la tenue d’une rencontre portant sur la culture avec les principaux candidats à la mairie. Lundi après-midi, Valérie Plante et Denis Coderre partageront leurs visions respectives sur ce secteur lors d’une conférence animée par Valérie Beaulieu, directrice générale de l’organisme Culture Montréal.

Relance culturelle

Ce sondage démontre également que les Montréalais ont à cœur la relance du milieu culturel, mis à mal par la pandémie de COVID-19. Quelque 79% des répondants prévoient participer à des activités culturelles plus souvent ou autant qu’avant lorsque toutes les mesures sanitaires seront levées.

La majorité d’entre eux (61%) veulent assister aux activités culturelles en personne, contre 5% qui préfèrent les spectacles virtuels. L’offre hybride plaît à 22% de la population.

À propos de l’imposition du passeport vaccinal, 28% des Montréalais y voient «plutôt un impact positif», tandis que 12% estiment que son impact est négatif. En tout, 72% des répondants sont d’accord avec son application dans les lieux culturels.

Parmi les autres faits saillants de ce sondage, 86% des Montréalais souhaitent que les instances publiques soutiennent davantage les arts autochtones.

Par ailleurs, 93% des répondants apprécient la contribution des artistes à la ville, 90% estiment qu’ils ajoutent de la valeur à la société et 81% croient que les arts améliorent leur qualité de vie.